Gastronomski specijaliteti predstavljeni na Danima durmitorskih proizvoda

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Domaći gastronomski specijaliteti, mliječni proizvodi i organska hrana predstavljeni su na manifestaciji Dani durmitorskih proizvoda, koju je na Žabljaku organizovala lokalna Turistička organizacija (TO).

Direktor TO Žabljak, Stojan Abazović, rekao je da je zadovoljan posjetom i da su na platou Razvršja kod gradskog klizališta, pored prehrambenih prozvoda, predstavljena i ručna radinost poput pletiva i zimskih odjevnih predmeta.

“Tokom manifestacije, za sve posjetioce smo obezbijedili degustaciju kuvanog vina i nikšićkog piva, a svi gosti su bili u prilici da prisustvuju pravljenju domaćeg kačamaka i da ga degustiraju. Na manifestaciji je 14 izlagača iz durmitorskog kraja predstavilo svoje proizvode”, kazao je Abazović agenciji CGNews.

On je dodao da je TO za sve izlagače izradila vizit karte koje su dijelili posjetiocima i na taj način dodatno promovisali svoje proizvode.

“Očekujemo sniježne padavine u narednom periodu kako bi realizovali brojne zacrtane manifestacije tokom februara i marta, ali i kako bi Žabljak privukao veći broj gostiju”, rekao je Abazović.

I na skijalištu Savin kuk očekuju sniježne padavine kako bi ove godine konačno bilo moguće skijanje na stazi.

Direktor TC Durmitor, Marinko Purić, kazao je da posjetilaca ima naročito vikendom, ali da trenutno, usljed nedostatka snijega, nijesu u mogućnosti da obezbijede skijanje na stazama.

On je naveo da posjetiocima trenutno mogu ponuditi sankanje, panoramsku vožnu žičarom i usluge ugostiteljskih objekata na stazi.

“Ukoliko bude dovoljno padavina možemo i ove godine tokom februara očekivati goste iz regiona, prvenstveno Hrvatske i Srbije”, rekao je Purić.

On je podsjetio da je ovo druga godina bez sniježnih padavina što je još jednom pokazalo potrebu za vještačkim osnježavanjem koje se ne može realizovati bez podrške države.

