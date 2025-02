Forum Biznis agenda ključna platforma za dijalog između javnog i privatnog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Forum Biznis agenda 2025, koji će biti održan sjutra u Podgorici, predstavlja ključnu platformu za dijalog i saradnju između javnog i privatnog sektora, saopštila je šefica za PR i marketing u Uniji poslodavaca (UPCG) Gordana Bošković.

Ona je kazala da će UPCG nastaviti da aktivno zagovara politike koje doprinose konkurentnosti i razvoju crnogorske ekonomije.

Bošković je, gostujući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, najavila da će UPCG na sjutrašnjem događaju predstaviti ključni dokument za budući razvoj realnog sektora – Biznis Agendu 2025, koji je osmišljen kako bi dao smjernice i pravce razvoja crnogorske privrede do 2030. godine, prenosi PR Centar.

Bošković je istakla da dokument adresira deset ključnih problema sa kojima se suočava crnogorska ekonomija, među kojima je jedan od najvećih izazova siva ekonomija.

„Sve mjere koje smo predvidjeli Biznis agendom i drugim analizama imaju za cilj formalizaciju ekonomije. Naš zadatak je da promovišemo benefite formalizacije poslovanja, ali i da ukažemo na opasnosti koje donosi ostanak u sivoj zoni. Dugoročno, to ne ugrožava samo nas, već i buduće generacije“, upozorila je Bošković.

Ona je naglasila da je za podršku procesu formalizacije neophodno sprovođenje niza mjera od državnog sistema, uključujući unapređenje regulatornog okvira i njegovu dosljednu primjenu.

„Takođe, potrebne su poreske olakšice za nova preduzeća, veća dostupnost finansiranja, naročito za mikro i mala preduzeća, kao i promocija formalizacije kroz medijsku podršku i dijalog između realnog i javnog sektora“, rekla je Bošković.

Ona je ukazala i na druge izazove sa kojima se Crna Gora suočava, poput digitalne transformacije i zelene tranzicije, koje su ključne teme u politikama Evropske komisije (EK).

Međutim, kako je naglasila, postavlja se pitanje koliko su građani digitalno pismeni i koliko su spremni da prate tehnološke promjene.

„Možemo implementirati digitalne platforme i modernizovati javnu upravu i privredu, ali ako građani nijesu spremni da ih koriste, postavlja se pitanje stvarne efikasnosti takvih promjena. Neophodno je sprovesti obimna istraživanja o digitalnoj pismenosti, kako bismo dobili jasnu sliku trenutnog stanja i budućih potreba“, dodala je Bošković.

Prema njenim riječima, jedan od gorućih problema je i neefikasnost javne uprave, gdje svaki treći zaposleni radi u državnom sektoru.

„Moramo ozbiljno razmotriti kvalifikacije zaposlenih u javnoj upravi, njihovo radno iskustvo i pitanje institucionalne memorije. Takođe, potrebno je istražiti koliko je iskusnog kadra napustilo javnu upravu i iz kojih razloga, te ko sada čini ključni servis građanima“, rekla je Bošković.

Kvalitet radne snage i usklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, još je jedna od tema na koju UPCG stavlja poseban akcenat.

Bošković je istakla da je važno analizirati da li ljudi rade u strukama za koje su se obrazovali i da li postoji adekvatan sistem za prekvalifikaciju i dodatno obrazovanje.

Biznis forum koji će sjutra okupiti preko 120 učesnika, biće prilika da se sve ove teme detaljno razmotre uz podršku predstavnika institucija, kompanija i premijera.

„Forum je važan korak ka sprovođenju planiranih mjera i aktivnosti do 2030. godine. Uz podršku nadležnih institucija i poslovne zajednice, vjerujemo da možemo unaprijediti poslovno okruženje i omogućiti održiv rast privrede“, zaključila je Bošković.

