Formiran Savjet za pravednu tranziciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je donijela odluku o obrazovanju Savjeta za pravednu tranziciju u cilju obezbjeđivanja pravičnog prelaska sa fosilnih goriva na održive izvore energije, ali i stvaranja novih privrednih aktivnosti, otvaranja radnih mjesta, usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama zelene ekonomije i osnaživanja lokalnih zajednica.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da ta inicijativa predstavlja strateški iskorak ka modernizaciji crnogorske privrede i jačanju otpornosti društva na promjene koje donosi energetska i klimatska transformacija.

Savjet, kojim će predsjedavati ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, biće centralno tijelo za usmjeravanje i koordinaciju procesa tranzicije u skladu sa nacionalnim razvojnim ciljevima, evropskim standardima i potrebama lokalnih zajednica, posebno Pljevalja, koje se nalaze u središtu procesa.

Savjet, pored Šahmanovića, okuplja ključne donosioce odluka i aktere iz različitih sektora: ministre finansija, rada i socijalnog dijaloga, evropskih poslova, ekologije i javnih radova, kao i rukovodioce Rudnika uglja i Elektroprivrede, te predstavnika Opštine Pljevlja.

Na taj način se, kako je objašnjeno, osigurava sveobuhvatan i inkluzivan pristup u kojem su ekonomski, socijalni i ekološki interesi ravnomjerno zastupljeni.

Savjet će imati zadatak da daje smjernice za planiranje i sprovođenje politike pravedne tranzicije, koordinira institucije i zainteresovane strane, učestvuje u izradi i praćenju sprovođenja plana pravedne tranzicije, te predlaže unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti.

„Pravedna tranzicija nije samo energetski izazov – ona je razvojna šansa za sjever Crne Gore, prilika za otvaranje novih radnih mjesta, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje održivije budućnosti za sve građane. Upravo zato će Savjet djelovati proaktivno, okupljajući stručnost, iskustvo i lokalne glasove, kako bi tranzicija bila fer i korisna za sve segmente društva“, navodi se u saopštenju.

Formiranjem ovog Savjeta se, kako je objašnjeno, pokazuje spremnost da se odgovorno, strateški i pravedno upravlja tranzicijom, oslanjajući se na sopstvene resurse, kapacitete i ljude.

“Formiranjem Savjeta za pravednu tranziciju, Vlada pokazuje da ozbiljno i strateški pristupa energetskoj tranziciji. Ovo nije samo pitanje zatvaranja rudnika ili elektrana, već pitanje budućnosti lokalnih zajednica, radnih mjesta i ekonomske stabilnosti. Naš cilj je da tranzicija bude pravedna, planirana i inkluzivna i upravo zato okupljamo sve ključne aktere, od institucija i kompanija do lokalnih predstavnika“,kazao je Šahmanović.

On je dodao da tranzicija mora donijeti koristi svim građanima, posebno onima koji su najviše pogođeni promjenama.

Šahmanović je prvu sjednicu Savjeta zakazao za ponedjeljak.

