Formiran prvi Odbor za primjenu vještačke inteligencije i drugih naprednih tehnologija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) formirala je prvi Odbor za primjenu vještačke inteligencije i drugih naprednih tehnologija.

“Polazeći od toga da vještačka inteligencija (AI) i druge napredne tehnologije dobijaju na sve većem značaju, primjeni i uticaju na poslovanje, ali i druge društvene aspekte, Predsjedništvo AMM-a je donijelo odluku da formira prvi Odbor ove vrste u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Za predsjednika Odbora za primjenu vještačke inteligencije i drugih naprednih tehnologija imenovan je osnivač Five Group, Ivan Šoć.

Iz sastava postojećeg Odbora za digitalnu transformaciju, za članove novoosnovanog Odbora, imenovani su Dražen Raičković, Stevan Šandi i Filip Ivanović.

“Odbor će koordinirati aktivnosti na pripremi sastava, organizovanju konstitutivne sjednice, planu i programu rada, kao i saradnju sa Odborom za digitalnu transformaciju i drugim odborima AMM-a”, dodaje se u saopštenju.

U posebnom fokusu će biti pitanje od značaja za poslovnu primjenu AI i drugih naprednih tehnologija, etička pitanja, kao i sigurnost, privatnost i zakonska regulativa u ovoj oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS