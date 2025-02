Formiraće radnu grupu za pripremu ljetnje turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora formiraće radnu grupu čiji je zadatak stvaranje preduslova za sprovođenje inspekcijskih nadzora u punom kapacitetu tokom ljetnje turističke sezone.

Kako je saopšteno iz kabineta potpredsjednika Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Miluna Zogovića, Koordinaciono tijelo je na današnjoj sjednici donijelo Odluku o formiranju radne grupe za pripremu ljetnje turističke sezone, u cilju što efikasnijeg i boljeg finkcionisanja inspekcija u tom periodu.

“Zadatak i cilj radne grupe, jeste stvaranje preduslova za sprovođenje inspekcijskih nadzora u punom kapacitetu u toku trajanja ljetnje turističke sezone”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su članovi Koordinacionog tijela jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Koordinacionog tijela, kao i izvještaje o radu za prošlu godinu koje su predložile inspekcije.

Dodaje se da se Koordinaciono tijelo upoznalo i sa informacijom o donošenju i objavljivanju planova rada nadležnih inspekcija za ovu godinu.

„Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora je usvojilo jedinstveni obrazac za podnošenje mjesečnih izvještaja, i obavezalo Zaključkom sve inspekcijske službe da do 10. u tekućem dostavljaju izvještaje o radu za prethodni mjesec, kako bi tijelo blagovremeno imalo uvid u postupanje i rezultate rada inspekcija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici razgovarano i o primjeni jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema, eventualnim problemima i otklanjaju istih, u cilju što efikasnijeg i finkcionalnijeg rada nadležnih inspekcija.

Dodaje se da su, po toj tački, sjednici prisustvovale predstavnice Ministarstva javne uprave.

Predsjednik Koordinacionog tijela Milun Zogović istakao je da će to tijelo, koje je konstituisano 25. decembra prošle godine, aktivno pratiti rad i postupanje svih inspekcijskih službi, vršiti monitoring i evaluaciju inspekcija i inspekcijskog nadzora kroz razmatranje izvještaja o radu inspekcijskih organa.

„Upravo u tom cilju ustanovljavamo i podnošenje mjesečnih izvještaja, koji će nam omogućiti da kontinuirano imamo uvid u rad inspekcijskih službi i da na osnovu kredibilnih informacija ažurno sa nivoa Koordinacionog tijela dajemo preporuke i mišljenja, u odnosu na organizaciju i planiranje inspekcijskog nadzora“, kaže se u saopštenju.

