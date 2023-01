Foldana grupacija treća po visini uloženog kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Foldana grupacija je, među velikim mađarskim investitorima koji su godinama značajan faktor u crnogorskoj ekonomiji, treća po visini uloženog kapitala i ima ambiciozne planove da proširi djelatnost, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, na svečanom prijemu povodom obilježavanja 15-ogodišnjice Foldana grupacije u Budimpešti, rekao da je ta kompanija, iako relativno mlada, već dobro pozicionirana na respektabilnom mađarskom tržištu, a posljednjih godina veoma uspješno posluje i u Crnoj Gori.

„Među velikim mađarskim investitorima, koji su godinama značajan faktor u crnogorskoj ekonomiji, Foldana grupacija je već treća po visini uloženog kapitala u našoj zemlji, i ima ambiciozne planove da proširi svoju djelatnost“, naveo je Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, kazao da u njihovom predstavništvu u Crnoj Gori ima 20 zaposlenih, uz realna predviđanja za otvaranje novih radnih mjesta.

„Grupacija se na finansijskom tržištu Crne Gore bavi pionirskim poslovima naplate i otkupa potraživanja i planira u bliskoj budućnosti da izgradi mogućnost zbirnog fakturisanja u naplati troškova, što će značajno unaprijediti sistem komunalnih usluga“, dodao je Đukanović.

Kako je kazao, vrijednost otkupljenih potraživanja, kroz zastupanje gotovo svih većih komunalnih preduzeća i finansijskih institucija, do kraja prošle godine je oko 80 miliona EUR.

Prema riječima Đukanovića, prihvatanje poziva da učestvuje u obilježavanju tog jubileja izraz je uvažavanja prema prijateljskoj Mađarskoj, čiji su investitori među prvima došli u Crnu Goru i podstakli druge još prije obnove nezavisnosti prije nepunih 17 godina.

Kako je kazao Đukanović, 2005. i 2006. na listi stranih investitora Mađarska je zauzimala prvo mjesto, kao što je bila prva i 2019, a druga 2018. godine.

„Od obnove državnosti u Crnoj Gori je uloženo 12 milijardi i 700 miliona EUR stranih investicija, od čega su mađarske gotovo pola milijarde“, rekao je Đukanović.

On je dodao da više od 50 odsto otpada na zemlje Evropske unije (EU), u čemu je mađarsko učešće 9,1 odsto.

„Od svih članica EU koje investiraju u Crnoj Gori, Mađarska se nalazi na trećem mjestu“, kazao je Đukanović.

On je rekao da je boravak u Budimpešti iskoristio za susrete s predsjednicima kompanije 4iG i OTP banke, Gelertom Jasaijem i Šandorom Čanjijem, koje zauzimaju prva dva mjesta ispred Foldana grupacije na listi mađarskih investitora.

Đukanović je kazao da je Mađarska jedna od ključnih evropskih zemalja koja se energično zalaže za politiku proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana, i pruža svestranu podršku u procesu pridruživanja bilateralno i u okviru Višegradske grupe.

Za Crnu Goru, kako je dodao, Mađarska je izuzetno važan partner u okviru NATO alijanse.

„Gotovo da nema nijedne oblasti, od ekonomije, turizma, preko odbrane, unutrašnjih i vanjskih poslova, nauke, obrazovanja i kulture, do sporta, gdje ne postoje kontakti i spremnost za razvoj saradnje u obostranom interesu“, kazao je Đukanović.

Za to, kako je dodao, postoji veoma razuđena ugovorno-pravna osnova, koja se stalno unapređuje.

„Ovakvi primjeri uspješne ekonomske saradnje imaju poseban značaj u vremenu geopolitičkog preslaganja nove arhitekture svjetskih odnosa“, rekao je Đukanović.

On je naveo da će posljedice ruske agresije na Ukrajinu ostaviti dublje i dugoročnije posljedice i od pandemije COVID-a 19, s kojom se svijet suočio prije nekoliko godina.

Crna Gora, kako je kazao, dodatno prolazi novu fazu demokratskog zrijevanja, nakon što je prije nešto više od dvije godine došlo do promjene vlasti prvi put nakon uvođenja parlamentarizma.

„Naše iskustvo, nažalost, potvrđuje da svaka promjena ne znači i promjenu nabolje“, rekao je Đukanović.

To se, prema njegovim riječima, posebno odrazilo i u odnosu prema nekim stranim investitorima.

„Nalazimo se pred neposrednim vanrednim parlamentarnim i predsjedničkim izborima u kojima vjerujem da će proevropske snage odnijeti pobjedu“, kazao je Đukanović.

Ta pobjeda, kako je rekao, održaće zemlju na evropskom i evroatlantskom kursu i ispuniti obaveze za punopravno članstvo u EU.

„To će nam svakako biti lakše ako to radimo uz pomoć i podršku prijatelja i partnera, kao što je Mađarska i investitora kao što je, između ostalih, Foldana grupacija“, naveo je Đukanović.

On je poručio da je spreman na svakodnevni kontakt sa svakim investitorom koji hoće da otvori makar jedno radno mjesto u Crnoj Gori.

„Zato sam, između ostalog, i danas ovdje“, dodao je Đukanović.

