Fokus na ljude i održivu budućnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za pravednu tranziciju održao je danas prvu sjednicu, čime je zvanično uspostavljen institucionalni okvir koji će voditi energetske i klimatske promjene na način koji štiti ljude, zajednice i ekonomiju, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Sjednicom je predsjedavao resorni ministar, Admir Šahmanović, a Savjet okuplja ministre finansija, evropskih integracija, rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, javnih radova i ekologije, kao i predstavnike relevantnih institucija, energetskih subjekata, lokalnih samouprava, sindikata, akademske zajednice i civilnog društva.

„Naš zadatak je da tranzicija bude pravedna, pametna i inkluzivna – da donese novu vrijednost i sigurnost svakom dijelu Crne Gore, a da niko ne bude zapostavljen“, poručio je Šahmanović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao važnost međusektorske saradnje i najavio snažniju dinamiku u sprovođenju konkretnih mjera.

Na sjednici su usvojeni ključni dokumenti za rad Savjeta, predstavljena je sveobuhvatna dijagnostika socio-ekonomskog stanja u Opštini Pljevlja, a formirana je i radna grupa koja će, u partnerstvu sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), ažurirati Mapu puta za pravednu tranziciju i izraditi prateći Akcioni plan.

Posebna pažnja posvećena je Pljevljima – opštini koja je decenijama nosila teret energetskog sistema Crne Gore, ali danas s pravom očekuje podršku i alternativne puteve razvoja.

Pravedna tranzicija za Pljevlja znači ulaganje u energetsku efikasnost, nova radna mjesta, podršku preduzetnicima, obrazovanje za zelene vještine, ali i zaštitu zdravlja i životne sredine.

„Pljevlja su simbol i ispit naše sposobnosti da vodimo tranziciju odgovorno. Tamo gdje su ljudi najviše dali, država sada mora najviše da vrati – kroz konkretne projekte i viziju održive budućnosti“, poručio je Šahmanović.

Već su u toku programi koji daju konkretne rezultate.

To su Nacionalni program energetske efikasnosti u domaćinstvima, koji obuhvata više od 3,5 hiljada korisnika, uz ulaganja od deset miliona EUR, potom Program podrške privredi u sektoru turizma i prerađivačke industrije, ukupne vrijednosti pet miliona EUR i funkcionisanje Kreativnog haba u Pljevljima, kao prostora za nove ideje, obuke i povezivanje zajednice.

Dogovoreno je da Savjet zasjeda kvartalno, organizuje tematske događaje i podstakne snažnije uključivanje lokalnih zajednica u procese donošenja odluka.

Na sjednici je, u cilju sveobuhvatnijeg pristupa, predloženo da se u rad Savjeta uključe i ministarka prosvjete i ministar ekonomskog razvoja. Takođe, svi članovi Savjeta, kao i predstavnici relevantnih organizacija i institucija, delegiraće svoje članove u proces izrade Akcionog plana za pravednu tranziciju.

Savjet je prepoznao Plan za oporavak Pljevalja, Plan za poslovnu transformaciju Rudnika uglja Pljevlja i već usvojenu Dijagnostiku stanja kao ključne temelje za planiranje daljih aktivnosti.

Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić, predložila je i uključivanje Šahmanovića u rad Socijalnog savjeta, gdje će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti Savjeta za pravednu tranziciju, uz puno uključivanje sindikalnih organizacija u naredne faze procesa.

