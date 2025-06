Finansijska inkluzija mora postati realnost za svakog građanina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijska inkluzija ne smije ostati deklarativni cilj, već mora postati realnost za svakog građanina, a pogotovo onih iz ranjivih grupa, kazala je guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irena Radović.

Ona se danas, u cilju unapređenja finansijske inkluzije i dostupnosti osnovnih bankarskih usluga za osjetljive kategorije stanovništva, sastala sa ministrom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damirom Gutićem.

Fokus sastanka, kako je saopšteno iz CBCG, bio je na razmjeni informacija i planiranju zajedničkih aktivnosti koje se odnose na primjenu Zakona o uporedivosti naknada, prebacivanju računa i računu sa osnovnim uslugama, a kojim će CBCG i Ministarstvo doprinijeti stvaranju povoljnijih uslova korišćenja platnih usluga za korisnike minimalne zarade i korisnike prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

„Uprkos činjenici da čak 85 odsto građana Crne Gore ima otvoren osnovni račun kod banke, podatak da od 150 hiljada nosilaca prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, otvoren osnovni račun kod banke ima svega 1.452 korisnika, ukazuje na ozbiljan jaz između zakonodavnog okvira i njegove praktične primjene“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je dogovoreno uspostavljanje zajedničke radne grupe CBCG i Ministarstva, koja će koordinisano djelovati u pravcu podizanja javne svijesti, osnaživanja građana i osiguravanja da pogodnosti propisane zakonom postanu stvarno dostupne.

Poseban fokus biće stavljen na saradnju sa bankarskim sektorom, medijima i organizacijama civilnog društva, kako bi informacija o ovom pravu došla do svakog domaćinstva – jer je, kako je zaključeno, “znanje o pravu prvi korak ka njegovom korišćenju”.

Ta inicijativa, kako se dodaje, dolazi u ključnom trenutku kada se Crna Gora priprema za punopravno funkcionisanje u okviru Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA), čime se dodatno ističe potreba za dostupnim i inkluzivnim platnim uslugama.

Navodi se da SEPA omogućava efikasnije, transparentnije i jeftinije platne transakcije, ali njegova puna korist neće biti ostvarena ukoliko veliki dio građana ostane izvan formalnog finansijskog sistema.

„Zajednički cilj CBCG i Vlade Crne Gore je da se u tranziciji ka SEPA standardima paralelno jača kapacitet ranjivih grupa da ravnopravno učestvuju u digitalnoj i finansijskoj transformaciji društva“, kaže se u saopštenju.

Cilj Centralne banke je, kako se dodaje, da se Crna Gora po pitanju dostupnosti osnovnih računa približi prosjeku Evropske unije, gdje čak 94 odsto stanovništva koristi to pravo.

„Povećanje ovog procenta predstavlja ključni korak ka većoj finansijskoj stabilnosti, socijalnoj pravdi i osnaživanju građana, kroz jednak pristup bankarskim uslugama – bilo da je riječ o korišćenju šaltera, bankomata ili digitalnih platformi“, kaže se u saopštenju.

Radović je rekla da finansijska inkluzija ne smije ostati deklarativni cilj, već mora postati realnost za svakog građanina, posebno za one kojima su ovakve mjere od najvećeg značaja.

„Osnovni račun, kao instrument socijalne politike, omogućava pristup ključnim finansijskim uslugama bez diskriminacije i podstiče aktivno učešće ranjivih grupa u ekonomskom i životu zemlje”, kazala je Radović.

Gutić je kazao da se u sistemu socijalne i dječje zaštite trenutno nalazi oko 200 hiljada korisnika, i da upravo ta populacija može imati direktnu korist od zakonom predviđenih olakšica, uključujući isplatu novčanih naknada putem bankovnih računa.

“Građani treba da osjete da institucije rade u njihovu korist. Kada pojednostavimo pristup uslugama – gradimo povjerenje, a uz povjerenje dolazi i snaga zajednice”, naveo je Gutić.

Kako je naglasio, sve veći broj korisnika, posebno osoba sa invaliditetom, iskazuje interesovanje da naknade ostvarene po osnovu socijalnih prava primaju direktno na bankovni račun.

Time bi se, kako je dodao Gutić, omogućila lakša i brža dostupnost sredstava, bez dodatnih administrativnih procedura.

On je ukazao i na postojeća zakonska rješenja.

Pojašnjava se da su neka prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, u vezi sa prebivalištem korisnika te moraju biti inkorporirana u kreiranje novih mogućnosti.

„Otvaranjem ove teme činimo prvi korak ka rješavanju izazova u interesu korisnika i funkcionalnijeg sistema”, zaključio je Gutić.

Iz CBCG su podsjetili da u skladu sa Zakonom o uporedivosti naknada, prebacivanju računa i računu sa osnovnim uslugama, osjetljivim kategorijama potrošača omogućeno je da, bez naknade, otvore račun za plaćanje, uplaćuju i podižu gotov novac na šalterima ili bankomatima – uključujući i van radnog vremena kreditne institucije – te izvrše prvih deset nacionalnih platnih transakcija svakog mjeseca.

Te mjere su, kako se dodaje, u potpunosti usklađene sa evropskom Direktivom o računima za plaćanje (2014/92/EU) i predstavljaju važan korak ka ostvarivanju ciljeva SEPA integracije – ne samo u tehničkom, već i u društveno-ekonomskom smislu.

„Njihova potpuna implementacija osiguraće da digitalizacija platnog prometa ne produbi postojeće društvene nejednakosti, već da postane alat za njihovo prevazilaženje“, kaže se u saopštenju.

Poručuje se da će CBCG nastaviti sa aktivnostima u smjeru unapređenja dostupnosti finansijskih usluga kao temelju ekonomske otpornosti i inkluzivnog razvoja društva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS