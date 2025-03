Finansijska edukacija osnov za kvalitetno upravljanje ličnim finansijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijska edukacija pomaže ljudima da razviju naviku štednje, ulaganja i upravljanja dugovima, kao i korišćenjem mnogih bankarskih usluga u sopstvenu korist, saopšteno je iz Udruženja banaka (UBCG), koje i ove godine promoviše Evropsku sedmicu novca.

Generalni sekretar UBCG, Bratislav Pejaković, kazao je da se finansijska pismenost odnosi na sposobnost da se naprave zdrave finansijske odluke na osnovu znanja, vještina i stavova, uzimajući u obzir lične okolnosti.

„Mnoge razvijene zemlje, kao što su Kanada, Finska i Singapur, uvode obaveznu finansijsku pismenost u obrazovne sisteme, prepoznajući važnost ranog sticanja vještina upravljanja novcem. Kroz ove programe, učenici uče osnovne principe štednje, ulaganja i budžetiranja, što im pomaže da se pripreme za finansijski odgovorne odluke u budućnosti“, naveo je Pejaković u saopštenju.

Prema njegovim riječima, dobro strukturirana nacionalna strategija finansijskog obrazovanja je od suštinskog značaja za promovisanje ekonomske stabilnosti i povećanje konkurentnosti.

„Mnoge zemlje su preduzele proaktivne korake u razvoju i implementaciji takvih strategija, pri čemu bankarski sektor služi kao ključni partner u podršci inicijativama finansijskog obrazovanja“, rekao je Pejaković.

Evropska sedmica novca održava se od 18. do 24. marta.

„Već tradicionalno, prethodnih osam godina, tako i ove godine Udruženje banaka Crne Gore obilazi osnovne i srednje škole, ali i fakultete gdje se trudimo da mladoj populaciji približimo ovu problematiku kroz upodobljena predavanja uzrastu, kojom prilikom dijelimo poklone koje su obezbijedile poslovne banke“, rekao je Pejaković.

On je ocijenio da građani treba da budu umjereni, čak i kada štede.

„Kako ne treba juriti ni za svakom prilikom da zaradite novac, tako ne treba juriti baš ni za svakom uštedom. Pretjerivanje u oba slučaja može da stvori nepotrebnu nervozu i probleme koje novac ne može da riješi“, smatra Pejaković.

On je naveo da u trenutku kada se cijeli svijet suočava sa ekonomskim poteškoćama, finansijska stabilnost postaje neophodna za svakog pojedinca i društvo u cjelini. Međutim, postizanje ove stabilnosti nije moguće bez adekvatne finansijske edukacije.

„Razumijevanje osnovnih principa štednje, investiranja i pravilnog upravljanja novcem ključno je za donošenje informisanih odluka koje omogućavaju dugoročnu sigurnost“, rekao je Pejaković.

Rezultati kvantitativnog istraživanja iz 2021. godine su pokazali da se sa osnovama bankarstva i vođenjem ličnih finansija tokom svog obrazovanja upoznalo 22,1 odsto ispitanika, od čega je većina sa završenim fakultetom, ili postdiplomskim studijama. Djelimično je sa osnovama bankarstva i vođenjem finansija upoznato 41,4 odsto ispitanika, dok 36,6 odsto nije imalo prilike da se tokom svog obrazovanja upozna sa ovom temom.

Svi ispitanici čiji je naveći stepen obrazovanja osnovna škola, ili su bez završene škole, naveli su da nijesu imali prilike da se upoznaju sa osnovama bankarstva i vođenja ličnih finansija tokom svog obrazovanja.

Bez obzira na nivo obrazovanja naše stanovništvo nije na zadovoljavajućem nivou upoznato sa pojmovima poput kamatne stope, inflacije, šta je to anuitetni plan, upravljanje dugom, šta je to transakcioni račun i kako ga otvoriti, šta je to grace period, kako se koriste platne kartice i čemu zapravo služe. Povećanje svijesti o ovim temama može pomoći ljudima da izbjegnu loše finansijske odluke.

(kraj) sam/jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS