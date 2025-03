Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Veliko finale BoostMeUp vol. 4 programa – Montenegro Pitching Competition održaće se 4. aprila u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore i okupiće najperspektivnije crnogorske start up-ove, kao i investitore, mentore i ključne aktere inovacionog ekosistema iz zemlje i regiona.

Iz Inovaciono preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis je saopšteno da Montenegro Pitching Competition predstavlja kulminaciju šestomjesečnog predakceleracijskog programa BoostMeUp, koji pruža podršku start up timovima u razvoju inovativnih ideja i pripremi za izlazak na tržište.

„Deset timova predstaviće svoje projekte pred stručnim žirijem, a za najbolje među njima su rezervisani nagradni fond od 30 hiljada EUR, kao i strategija za internacionalizaciju i scaling plan za globalno širenje“, navodi se u saopštenju.

Pored predstavljanja ideja timova, na događaju učestvuje izvršni direktor ICT Hub-a iz Beograda, Kosta Andrić, a sam događaj je prilika za start upe da se povežu sa investitorima, osvoje finansijsku podršku i zakorače na globalno tržište.

Nosilac BoostMeUp programa je IPC Tehnopolis, partneri na programu su Naučno-tehnološki park Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, ICT hub Beograd, One Crna Gora, Elektroprivreda i Fond za zaštitu životne sredine – Eko Fond. Program je podržan od Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Vlade.

Imajući u vidu činjenicu da su inovacije ključne za ekonomski razvoj, konkurentnost i dugoročnu održivost Finale programa BoostMeUp vol.4 : Montenegro Pitching Competition obećava da će biti nezaboravno iskustvo za sve učesnike, pružajući priliku za povezivanje, učenje i inspiraciju u domenu inovacija i tehnološkog napretka naše zemlje.

