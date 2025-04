EXPO prilika za promociju kulturnog nasljeđa i prirodnih bogatsava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska izložba EXPO 2025, koja je počela danas u Osaki, prilika je za Crnu Goru da promoviše ekonomski razvoj, kulturno nasljeđe i prirodna bogatstva, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“Crna Gora sa ponosom učestvuje na ovoj veoma značajnoj manifestaciji, koja predstavlja sjajnu priliku da globalnoj publici promoviše svoj ekonomski razvoj i procvat, kulturno nasljeđe i prirodna bogatstva”, kazao je Gjeloshaj.

Ovo učešće je, kako je navedeno iz Ministarstva, posebno značajno, jer otvara vrata novim investicijama, trgovinskoj razmjeni i jačim diplomatskim vezama.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je predano koordiniralo svaki segment učešća Crne Gore, kako bi se osiguralo da naša država bude predstavljena u najboljem mogućem svijetlu, jer je ovaj događaj korak naprijed ka većoj globalnoj integraciji i jačoj poziciji na svjetskoj ekonomskoj i kulturnoj sceni”, naglasio je Gjeloshaj.

On je čestitao timu iz Ministarstva ekonomskog razvoja koji je radio na organizaciji.

“Dokazali smo da kao Ministarstvo i kao Vlada predanim radom možemo ostvariti sve ciljeve”, zaključio je Gjeloshaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS