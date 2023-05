Evropa sad predlaže skraćenje radnog vremena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropom sad 2.0 predlaže se skraćenje punog radnog vremena sa 40 na 35 sati sedmično, saopšteno je iz pokreta Evropa sad.

“Nakon uspješne implementacije programa Evropa sad 1.0 i podizanja životnog standarda građana, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet života zaposlenih Evropa sad 2.0 predlaže uvođenje sedmočasovnog radnog vremena”, navodi se u saopštenju.

Iz Evrope sad su kazali da podaci govore da zaposleni u Crnoj Gori imaju jednu od najdužih radnih sedmica u Evropi i to u prosjeku preko 42 sata, što je više u odnosu na prosjek zemalja Evropske unije (EU) za čak šest sati sedmično.

Kako su dodali, prema podacima Eurostata za 2021. godinu, zaposleni u zemljama EU u dobi od 20 do 64 godine radili su u prosjeku 36,4 sata sedmično, a taj broj varira od 32,2 sata u Holandiji, 33,7 sati u Austriji do 40,1 sat u Grčkoj.

“Kada uzmemo u obzir kategoriju zaposlenih u privatnom ili javnom sektoru, a isključimo preduzetnike, odnosno one koje ostvaraju dohodak od samostalne djelatnosti, taj prosjek u EU je još niži i iznosi 35,6 sati sedmično”, rekli su iz Evrope sad.

Oni su saopštili da brojne studije, istraživanja i probne primjene modela u praksi, pokazuju višedimenzionalne benefete implementacije skraćenog radnog vremana, a koji se prije svega odnose na uspostavljanje balansa između poslovnog i privatnog života, pozitivan uticaj na zdravstveno stanje pojedinca i u krajnjem na smanjenje troškova javnog zdravlja, povećanje produktivnosti i efikasnosti, ali i rast profita poslodavaca.

“Predložena refroma u Crnoj Gori obuhvata sve sektore, uz uvažavanje i poseban tretman određenih sektora, ali i različitih kategorija zaposlenih i onih koji obavljaju samostalnu djelatnost”, objansili su iz Evrope sad.

Kako je ovo tema koja je vezana direktno za sve socijalne partnere, iz Evrope sad su poručili da će odmah po formiranju nove Vlade, nakon izbora, ovo biti prva reforma koja će biti predložena Socijalnom savjetu, na kojem bi zajednički udruženja sindikata, poslodavaca i države razgovarali i o svim benefitima ove reforme i usvojili je na dobrobit svih.

“Jedan sat manje je ustvari jedan sat više. Zaustavimo sat, Evropa sad 2.0”, zaključuje se u saopštenju.

