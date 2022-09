Evropa sad dovela do istorijski najnižeg deficita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta za osam mjeseci ove godine, još jednom potvrđuju uspješno sprovođenje programa Evropa sad i njegove pozitivne efekte na stabilnost javnih finansija, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad.

“Prema zvaničnim podacima Ministarstva, u avgustu je ostvaren suficit budžeta u iznosu od 48,4 miliona EUR, odnosno 0,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). To dodatno umanjuje kumulativni deficit za osam mjeseci, koji iznosi samo 9,4 miliona EUR, odnosno 0,2 odsto BDP-a i niži je od planiranog za čak 156 miliona”, navodi se u saopštenju.

Iz Pokreta Evropa sad su podsjetili da su njihovi predstavnici ranije ukazali na pozitivna kretanja fiskalnih indikatora i najavili nastavak smanjenja deficita na kraju avgusta i prelazak u zonu suficitu u septembru.

“Zato se ponovo postavlja pitanje. Kako će Ministarstvo finansija od suficita za devet mjeseci, do kraja godine doći do deficita od 440 miliona EUR”, pitali su iz Pokreta Evropa sad.

Kako su naveli, kada se izuzmu izdaci za kapitalni budžet za osam mjeseci, jasno je da je postignuto takozvano zlatno pravilo budžeta, odnosno da su svi tekući rashodi finansirani iz tekućih prihoda.

“Ako je ovo rezultat za osam mjeseci, kako je moguće da u periodu oktobar-decembar u svakom mjesecu rashodi budu veći od prihoda za oko 150

miliona EUR”, pitali su predstavnici Pokreta Evropa sad.

Oni su podsjetili na pozitivna kretanja ključnih makroekonomskih indikatora pod uticajem programa Evropa sad, između ostalog najveći realni rast BDP-a u drugom kvartalu u Evropi od 12,7 odsto, rast broja zaposlenih za čak 30 odsto, pad stope nezposlenosti na 14,6 odsto i rast prosječne neto zarade za 30 odsto.

“Sve ovo ukazuje da je program Evropa sad uspješno sproveden, a ono što je najvažnije je da je poboljšao životni standard građana, čak i u uslovima geopolitičkih previranja i visoke uvozne inflacije”, zaključuje se u saopštenju.

