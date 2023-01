Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirana 31 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj pritužbi se, kao i u prethodnom periodu, odnosio na neizdavanje fiskalnih računa.

Građani su se žalili da fiskalne račune ne izdaju barska buregdžinica Laguna, brza hrana, neimenovana radnja, gejming pab, profi tepih centar, kafana i Foto Dejo u Podgorici, kafe Komitet i šiša bar Creed u Rožajama, Mobile shop u Beranama, ordinacija „Kalinić“ i Ave tours u Baru i kafić Viktoria u Nikšiću.

Fiskalne račune ne izdaju ni pekare Cezar u Baru, Škaljari u Kotoru, „Marković“ u Beranama i Palma u Podgorici, Maxi taksi u Danilovgradu, a City u Podgorici.

Evidentirane su pritužbe da kompanija Kristal komerc u Zeti prodaje robu na crno i nema dozvolu za proizvodnju i pakovanje morske soli, a da Benikomerc u Baru ne isplaćuje zarade zaposlenima, ne uplaćuje doprinose, dok prodaje hranu sa isteklim rokom.

U jednoj od evidentiranih pritužbi postavljeno je pitanje po kom osnovu je prekoputa Opštinskog suda u Bernama postavljen aparat za kafu, dok se druga odnosila na neprijavljene radnike i angažovanje djece koja idu u školu u servisu

u Beranama.

Građani su se žalili na higijenu u Gintašu u Podgorici, neizmirivanje poreskih obaveza u Otrant staru u Baru, kao i konzumiranje duvanskih proizvoda u kafiću na ulazu u TC „Laković“ u Kotoru.

U jednoj od prijava se traži da inspektori provjere uslove rada u restoranu Vivaldi u Budvi, kao i broj prijavljenih radnika i sanitarne knjižice, dok se u drugoj upozorava da je Osnovna škola “Vuko Jovović” u Danilovgrad angažovala za fotografisanje đaka osobu koja nije registrovala djelatnost, odnosno koja ima samo instagram stranicu.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS