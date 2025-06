ESG standardi postaju ključni za opstanak i rast malih i srednjih preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – ESG standardi, koji obuhvataju zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost i korporativno upravljanje, više nijesu isključivo praksa velikih sistema, već postaju ključni alat za konkurentnost, dugoročni rast i odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća (MSP), ocijenjeno je na konferenciji u Podgorici.

Na panelu pod nazivom Kako ESG standardi postaju pokretač rasta MSP-a?, održanog u okviru konferencije Transformacija i održivi razvoj SME sektora kroz finansijske i digitalne alate saopšteno je da ih mnoge kompanije već nesvjesno primjenjuju u svakodnevnom poslovanju, što potvrđuje njihovu relevantnost i usklađenost sa savremenim tržišnim zahtjevima.

Konferenciju su organizovali Addiko banka, Privredna komora (PKCG) i kompanija Mastercard, prenosi PR Centar.

Viša bankarka u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), Selma Demirović, ukazala je na to da ESG standardi više nijesu samo izraz korporativne odgovornosti velikih sistema, već ključan faktor konkurentnosti za sve učesnike na tržištu.

Ona je navela da ESG sve više predstavlja regulatorni zahtjev, ali i snažan osnov za izgradnju povjerenja sa klijentima, dobavljačima i potrošačima.

„Ovi standardi nijesu važni samo za reputaciju, već i za opstanak malih i srednjih preduzeća. Pitanje nije da li će ih MSP usvojiti, već kada i koliko brzo će to uraditi“, poručila je Demirović.

Rukovoditeljka Službe za upravljanje kreditnim rizikom u Addiko banci, Dina Pilica, podijelila je iskustvo integracije ESG principa u bankarski sektor, ističući da su ESG standardi već postali sastavni dio procjene i upravljanja rizicima u Addiko banci.

„Posebnu pažnju posvećujemo djelatnostima koje po prirodi nose veće ESG rizike poput građevinarstva, poljoprivrede i transporta. Uveli smo alate i upitnike koji ne samo da nama pomažu da prepoznamo rizične tačke, već i klijentima da uvide koje aspekte poslovanja treba da unaprijede. Naš cilj nije da klijentima kažemo ‘ne’, već da im budemo partneri u tranziciji ka održivijem poslovanju“, poručila je Pilica.

Prema njenim riječima, ESG nije komplikovan, navodeći da je to dobar biznis, koji pruža bolju konkurentnost, lakši pristup finansiranju i dugorični rast u skladu sa savremeneim tržišnim zahtjevima.

„Addiko banka je članica Pracles Planet koalicije, i upravo kroz tu koaliciju nastvaljamo da sporvodimo i jačamo ESG komponentu“, navela je Pilica.

Vlasnica i izvršna direktorica preduzeća Osmi red, Angelina Vuković, govorila je iz perspektive privrednika koji društvenu odgovornost živi kroz svakodnevno poslovanje.

Ona je navela da njeno preduzeće kontinuirano ulaže u zajednicu kroz stipendiranje mladih, finansiranje zdravstvenih, naučnih i kulturnih inicijativa, kao i podršku penzionerima.

„U jednom trenutku sam prestala da brojim koliko smo sredstava izdvojili, ali danas govorimo o preko 16 miliona vrijednosti kroz volonterske projekte. Samo u posljednje tri godine, 1,5 miliona EUR donirano je društvenoj zajednici, uz realizaciju brojnih inicijativa, uključujući i rekonstrukcije prostora u zdravstvenim ustanovama mimo formalnih zahtjeva“, navela je Vuković.

Ona je istakla kako preduzeća ne moraju samo dijeliti novac zajednici, mogu dijeliti i znanje.

“Potrošite svoje vrijeme da naša zajednica brže napreduje”, poručila je Vuković.

Predstavnik kompanije DHL u Crnoj Gori, Admir Lekić, istakao je da ova globalna logistička kompanija ESG standarde sprovodi sistemski kroz sve svoje entitete, uključujući i Crnu Goru.

„Prva i najvažnija komponenta za nas je uticaj na životnu sredinu, s obzirom na to da se transportna industrija nalazi među najvećim zagađivačima. Iako u Crnoj Gori možda još nemamo dovoljno znanja o ESG standardima, mnoge njihove principe već nesvjesno primjenjujemo. Ovakve konferencije su važne jer nam omogućavaju da prepoznamo gdje smo trenutno i kako možemo da unaprijedimo svoje poslovanje prije nego što ESG obaveze postanu zakonske“, poručio je Lekić.

