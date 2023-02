Erste Grupa i Erste banka uvode novi vizuelni korporativni identitet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vizuelni korporativni identitet Erste Grupe, uključujući i Erste banku u Crnoj Gori, modernizovan je i prilagođen budućnosti.

Erste Bank i Sparkassen u Austriji i na svim drugim tržištima u regionu centralne i istočne Evrope (CIE) dobiće novi izgled. Poznati logo Erste i Sparkassen je optimizovan za digitalne medije, a uvedeni su i novi font i nove boje.

Glavni izvršni direktor Erste Grupe, Willi Cernko, kazao je da brend može biti dugoročno uspješan samo ako se zalaže za jasne vrijednosti i jasna uvjerenja i ako ih se pridržava.

“To je ono što nas definiše još od osnivanja kompanije prije više od 200 godina. Svojom vizijom, koja u središte stavlja finansijsko zdravlje naših klijenata, pretočili smo našu svrhu u sadašnjost i postavili jasan smjer za budućnost. Ipak, svaku viziju treba doživjeti na pravi način, upravo to naš novi korporativni dizajn omogućava“, rekao je Cernko.

Iz banke su objasnili da novi vizuelni identitet obuhvata optimizovani logotip, nove korporativne boje i novi font. Erste logotip zadržava prepoznatljiv i jedinstven karakter, ali je osvježen u dizajnu i monohromatski u primjeni.

U kombinaciji s novim fontom koji je prilagođen analognoj i digitalnoj upotrebi i uz nove boje, izgled Erste banke postaje moderniji, privlačniji i svježiji. Sve to za rezultat ima korporativni dizajn koji pruža dosljedno iskustvo brenda na svim kanalima.

Erste je proglašen najjačim brendom u Austriji u izvještaju Brand Finance za prošlu godinu. Na internacionalnom nivou, Brand Finance je proglasio Erste najjačim brendom u Evropi u kategoriji bankarskih brendova.

