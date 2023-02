EPCG uplatila drugu ratu

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je uplatila drugu ratu od pet miliona EUR čime su se stvorili preduslovi da za osam dana preuzme imovinu Željezare, koju je od turske Tosyali grupe kupila za 20 miliona EUR.

Narednih dana počeće pripremni radovi kako bi se počela proizvodnja konstrukcija i podkonstrukcija namijenjenih za solarne panele, javlja Radio Crne Gore.

Kada Elektroprivreda shodno kupoprodajnom ugovoru dobije “zeleno svijetlo” da raspolaže imovinom, u Željezaru će ući 197 radnika, koji su se od 2. juna prošle godine uporno borili da sačuvaju fabriku i svoja radna mjesta, prenosi portal RTCG.

Najprije će obavljati pripremne radove koji podrazumijevaju čišćenje kruga, pripremanje pogona, ponovo će se popisati pokretna i nepokretna imovina, zalihe repromaterijala i evidentirati imovina van kruga.

Izvršni direktor EPCG Željezara Solar, Đorđije Manojlović, kazao je za Radio Crne Gore da će za taj posao biti potrebno oko mjesec i po nakon čega će se krenuti u realizaciju aktivnosti prema biznis planu, čiji prvi segment je izrada konstrukcija i podkonstrukcija.

“U nekadašnjoj mehaničkoj radionici radiće se mehanička obrada, u konstruktivnoj aluminijske podkonstrukcije i čelične konstrukcije za solarne panele. Kasnije će početi pripreme u kovačnici kako bi i taj pogon što prije startovao, a četvrti segment podrazumijeva izgrdanju solarne elektrane”, rekao je Manojlović.

U fazi je, kako je precizirao, analiza krovova i zemlje, gdje bi potencijalno mogle da se grade elektrane.

“Mislim da bi nekih 17 megavati (MW) moglo na krovovima, a 30 MW van krovova”, dodao je Manojlović.

Za realizaciju sva četiri segmenta predviđena biznis planom biće neohodna 304 radnika, ali otvoriće se i nova radna mjesta, jer se uporedo razgovara sa potencijalnim investitorima po principu poslovno-tehničke saradnje, za šta postoji interesovanje iz zemalja regiona.

“Nama je prioritet da se uposli što veći broj radnika i mislim da ćemo u tome uspjeti, jer imamo interesovanje ozbiljnih potencijalih partnera i nadam se uskoro nekim konkretnim dogovorima. Na putu smo da se u Željezari otvori cinkara, pogon armaturnih mreža i još nekoliko metalurških projekata”, rekao je Manojlović.

On je kazao da je uvjeren da će nakon više neuspješnih privatizacija nikšićka Željezara, krenuti putem oporavka, za šta su najbolji garant pravilan pristup i realni poslovi, što je i predviđeno biznis planom.

