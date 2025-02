EPCG posvećena strateškom razvoju obnovljivih izvora energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) posvećena je strateškom razvoju obnovljivih izvora energije (OIE) i dekarbonizaciji energetskog sektora, rekao je izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović.

On je to kazao na međunarodnoj konferenciji Balkan Solar Summit, koja je danas počela u Banskom dvoru, u Banjaluci.

Bulatović je rekao da takvi događaji omogućavaju razmjenu iskustava i jačanje saradnje između državnih institucija, privrednih subjekata i investitora, što je ključno za dalji razvoj i stabilnost energetskog sistema

Konferencija je, kako je saopšteno iz EPCG, prepoznata kao jedan od najvažnijih energetskih događaja u regionu.

Navodi se da je konferencija okupila ključne aktere iz oblasti obnovljive energije stručnjake, poslovne lidere, donosioce odluka i investitore, koji razmatraju vodeće izazove i mogućnosti u oblasti solarne energije, vjetroenergije i hidroenergije sa ciljem promocije i razvoja održivih energetskih rješenja u regionu.

„Osim toga, diskutuje se i o regulatornim okvirima i politikama koje će omogućiti efikasniju implementaciju projekata obnovljivih izvora energije“, dodaje se u saopštenju.

Govoreći na panelu „Završeni veliki energetski projekti iz OIE u regionu-iskustva”, Bulatović je kazao da je diversifikacija proizvodnje iz OIE prioritet razvoja EPCG.

On je podsjetio na najvažnije energetske projekte iz oblasti OIE u Crnoj Gori: „Solari 3000+ 500+“, „Solari 5000+“ , VE „Gvozd 1“ i istakao da je u planu i nastavak projekta na Gvozdu.

Bulatović se, kako se dodaje, posebno osvrnuo na projekte Solari.

Prema njegovim riječima, projekti „Solari 3000+ 500+“ i „Solari 5000+“ predstavljaju ključni korak ka energetskoj tranziciji Crne Gore, jer građanima i privredi da postanu aktivni učesnici u proizvodnji zelene energije.

„Naš cilj je da kroz ovaj projekat povećamo energetsku efikasnost, smanjimo zavisnost od fosilnih goriva i stvorimo održiv energetski model koji će donijeti dugoročne benefite kako za građane, tako i za ekonomiju naše zemlje ”, kazao je Bulatović.

On je rekao da je u toku rekonstrukcija dvije velike hidroelektrane u sastavu EPCG, „Peručica“ i „Piva“ i da se priprema tender za nabavku baterijskih sistema.

„U našem fokusu je i razvoj i integracija baterijskih sistema, koji će omogućiti optimalno korišćenje proizvedene energije i povećati stabilnost elektroenergetskog sistema“, dodao je Bulatović.

On je istakao i saradnju sa UNDP-em i iznio ideju o otvaranju Trenažnog centra za obuku stručnih kadrova za „zelene poslove“.

Bulatović je naveo da je u Crnoj Gori puno urađeno i u dijelu razvoja prenosne mreže.

U saopštenju se navodi da će EPCG nastaviti da aktivno učestvuje u regionalnim i međunarodnim inicijativama koje doprinose zelenoj tranziciji i održivom razvoju energetskog sektora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS