EPCG: Porušena krečana ne ugrožava proizvodnju čelika

Nikšič, (MINA-BUSINESS) – Pomoćno postrojenje nekadašnje nikšićke Željezare, Stara krečana, srušeno je isključivo po rješenju nadležne inspekcije i ne ugrožava proizvodnju čelika, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Iz EPCG su kazali da su nakon preuzimanja imovine nekadašnje Željezare od turskog Tosčelika, pristupili odgovornom upravljanju imovinom u cilju njene valorizacije, poštujući sve zakonske propise pa i one koji se odnose na oblast bezbjednosti i zdravlja na radu.

„Iz perioda dok je fabrikom upravljao Tosčelik, u fabričkom krugu preostalo je nekoliko objekata i rezervoara na prostoru nekadašnjeg centra tehničkih gasova i pomoćno postrojenje Stara krečana, koje su interne službe koje se bave poslovima bezbjednosti zaposlenih na radu ocijenile kao objekte visokog rizika“, navodi se u saopštenju u vezi sa rušenjem Stare krečane u krugu EPCG Željezara Nikšić.

EPCG je, kako su kazali, kao odgovoran poslodavac, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje službe za bezbjednost na radu, zatražila mišljenje nadležnih inspekcijskih organa. Nakon dobijanja mišljenja, kompanija je postupila u skladu sa nalazom nadležnih inspekcija.

Shodno tome, pristupilo se rušenju pomoćnog postrojenja Stara krečana, isključivo postupajući po rješenju nadležne inspekcija, a što za cilj ima da se u krugu fabrike stvore svi uslovi za bezbjedan boravak i rad zaposlenih.

„Stav nadležne inspekcije u potpunosti korespodnira sa mišljenjem internih službi za bazbjednost i zaštitu na radu zaposlenih, a čija je suština da je stanje navedenih objekata, pa i pomoćnog postrojenja Stara krečana, takvo da predstavlja opasnost po bezbjednost zaposlenih koji se kreću i izvode radove na izgradnji solarnih elektrana i na površinama koje su u neposrenoj blizini navedenog objekta“, rekli su iz EPCG.

Iz te kompanije su kazali da su netačni i tendenciozni navodi u pojedinim medijima da je pomoćno postrojenje Stara krečana simbol proizvodnje u Željezari.

„Srušeno pomoćno postrojenje Stara krečana korišćeno je posljednji put prije 17 godina za proizvodnju kreča, koji se koristi kao pomoćni materijal u tehnološkom postupku prilikom topljenja čeličnog otpada i dobijanja tečnog čelika u elektrolučnoj peći u Čeličani. Zbog lošeg stanja postrojenja Stara krečana, prije 20-ak godina napravljeno je novo pomoćno postrojenje Nova krečana, koja je radila veoma kratko“, objasnili su iz EPCG.

Iz kompanije su kazali da u posljednjih 15 godina nikada nijesu korišćeni ni Stara krečana ni Nova krečana za proizvodnju kreča za potrebe Čeličane, već je isti, zbog neisplativosti postupka dobijanja kreča u postupku koji postoji u Željezari, nabavljan iz uvoza.

U periodu dok je Željezara bila u vlasništvu Tosčelika, uglavnom se uvozio od kompanija iz Hrvatske.

„Iz navedenih podataka, jasno je da u slučaju pokretanja proizvodnje u Čeličani zakupac ima mogućnost da kreč nabavlja od dobavljača iz regiona, ili da isti proizvodi u Željezari na postrojenju koje zadovoljava zahtjeve bezbjednosti i u naprednijem tehnološkom postupku, uz uslov da u Crnoj Gori dobije mogućnost eksploatacije kamena“, dodali su iz EPCG.

Da li će proizvodnja u Željezari biti pokrenuta, kako tvrde u EPCG, isključivo zavisi od zakupca i investicija u proizvodna postrojenja, a ne nikako od Stare krečane koja nije korišćena osam godina prije dolaska Tosčelika i niti jednom u periodu dok je Željezarom upravljao Tosčelik, kako zbog starosti tehnologije dobijanja kreča i lošeg stanja pomoćnog postrojenja Stare krečane, tako i zbog neisplativosti dobijanja kreča u takvom tehnološkom postupku.

„Ono što je sigurno jeste da nastavljamo da posvećeno radimo na razvoju industrijskih kapaciteta uz poštovanje svih propisa i standarda“, poručili su predstavnici EPCG.

Oni su podsjetili da u saradnji sa Opštinom Nikšić planiraju realizaciju projekta Sunčani grad, koji podrazumijeva izgradnju stotine stanova za zaposlene u EPCG grupi i lokalnoj upravi.

„Pored toga, na tom prostoru uskoro bi trebalo da počne i izgradnja Big fashion, novog tržnog centra. Sve ovo govori da ćemo, uz sve ono što do sad radimo, imovinu Željezare iskoristiti na najbolji način a na zadovoljstvo cjelokupne zajednice“, zaključili su iz EPCG.

