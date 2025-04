EPCG i WOBA potpisali Memorandum o razumijevanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i regionalno udruženje Women on Boards Adria (WOBA) potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim potvrđuju zajedničku posvećenost razvoju održivog društva zasnovanog na jednakim šansama, raznolikosti i inkluzivnosti.

Iz EPCG su saopštili da je ta saradnja još jedan korak u ostvarenju ESG strategije EPCG, koja društvenu odgovornost stavlja u središte svog djelovanja.

“Kao vodeća energetska kompanija u zemlji, EPCG aktivno gradi budućnost u kojoj su ravnopravnost i održivost neraskidivo povezane sa poslovnom izvrsnošću i inovacijom”, navodi se u saopštenju.

Memorandumom je, kako se precizira, predviđena bliska saradnja na programima i aktivnostima koji imaju za cilj unapređenje položaja žena u biznis sektoru, uključujući promociju rodne ravnoteže na radnom mjestu, razmjenu znanja i iskustava, zajedničko djelovanje kroz projekte, seminare i radionice, kao i međusobnu podršku kroz profesionalne savjete i resurse.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, rekao da potpisivanje tog Memoranduma potvrđuje njihovu jasnu opredijeljenost da poslovni uspjeh ne smije postojati bez jednakih mogućnosti za sve.

“Žene u EPCG imaju važnu ulogu u oblikovanju energetske budućnosti, i zajedno sa partnerima kao što je WOBA, dodatno jačamo kapacitete za održivi rast i društvenu transformaciju“, kazao je Bulatović.

Predsjednica udruženja Women on Boards Adria, Biljana Braithwaite, rekla je da to partnerstvo prevazilazi formalnu saradnju – ono šalje poruku da je energetska tranzicija, ako zaista želimo da bude pravedna, nemoguća bez ravnopravnosti.

“Kada žene imaju prostor da donose odluke, mijenja se ne samo struktura liderstva, već i način na koji razmišljamo o budućnosti – o razvoju, odgovornosti i vrijednostima koje nas vode. U kontekstu sektora koji oblikuje ključne tokove društva, prisustvo žena nije samo pitanje reprezentacije, već kvaliteta odluka koje donosimo. Hvala EPCG što to prepoznaje”, poručila je Braithwaite.

EPCG već demonstrira posvećenost ESG ciljevima kroz konkretne korake u ekološkoj i društvenoj sferi – od ulaganja u obnovljive izvore energije i projekte zaštite životne sredine, do stvaranja sistema podrške lokalnim zajednicama i promocije pravične tranzicije za sve zaposlene.

“Povećanje učešća žena u rukovodstvu sada postaje dodatna strateška odrednica na putu ka održivoj i odgovornoj budućnosti”, zaključuje se u saopštenju.

