EPCG i KfW potpisali ugovor o dodjeli granta za konsultantske usluge

Budva, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i Njemačka razvojna banka (KfW) potpisale su danas ugovor o dodjeli granta za konsultantske usluge i podršku tržišno orijentisanoj zelenoj transformaciji te crnogorske elektroenergetske kompanije, u ukupnom iznosu od 1,5 miliona EUR.

Ugovor su potpisali predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor EPCG, Milutin Đukanović i Ivan Bulatović i šef sektora za energetiku i transport u KfW-u i direktor te banke za jugoistočnu Evropu i Tursku, Pablo Obrador.

Ugovor se, kako su objasnili iz EPCG, temelji na Sporazumu o doprinosu potpisanom 28. novembra prošle između Evropske komisije (EK) i KfW.

Đukanović je ocijenio da potpisivanje ugovora predstavlja značajno priznanje i potvrdu povjerenja koje EPCG uživa kod međunarodnih partnera.

„Nijedna banka neće rizikovati svoja sredstva niti ih trošiti uzalud. Zato ovaj grant predstavlja veliku pohvalu za sve što radimo u procesu energetske tranzicije i razvoja zelene energije“, kazao je Đukanović.

Bulatović je naglasio da se radi o bespovratnim sredstvima, koja će biti iskorišćena za modernizaciju kompanije i unapređenje poslovanja, sa fokusom na projekte iz oblasti zelene energije.

Obrador je saopštio da EPCG sprovodi projekte od velikog značaja za Crnu Goru i da zaslužuje podršku međunarodnih finansijskih institucija.

„Uvijek ćemo podržavati ključne teme poput razvoja proizvodnog portfolija, strategije dekarbonizacije, poslovnog razvoja, tržišne pozicije, operativnog poslovanja, izvještavanja po međunarodnim standardima, kao i razvoj kapaciteta i efikasnog transfera znanja. To je glavni razlog zašto smo dodijelili ovaj grant EPCG“, rekao je Obrador.

KfW sarađuje sa EPCG već desetak godina. Prošle godine potpisan je ugovor o kreditu u iznosu od 40 miliona EUR za ugradnju agregata A8 u okviru treće faze projekta rekonstrukcije i modernizacije.

