EPCG i Ekonomski fakultet potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore potpisali su danas Sporazum o saradnji, koja će se ogledati kroz realizaciju zajedničkih projekata, organizovanje zajedničkih konferencija, radionica, promocija i stručne prakse za studente.

Potpise na sporazum stavili su izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin i dekan Ekonomskog fakulteta, Mijat Jocović.

Rovčanin je kazao da je zadovoljan zbog sporazuma, kao i zbog činjenice da će prvi korak u realizaciji saradnje biti partnerstvo u organizaciji međunarodne naučne konferencije, koja će dati snažan podstrek privredi.

Ekonomski fakultet je, kako je kazao, rasadnik kadra i oslonac privrednog razvoja, zahvaljujući stručnosti i znanju.

“Plod ove saradnje, ne samo u teorijskom, već i u praktičnom dijelu jeste jedan zaista snažan doprinos i zamajac razvoju ne samo energetskog sektora, već i ukupne privrede Crne Gore”, naveo je Rovčanin.

Jocović je naglasio koliko je saradnja sa najvećom državnom kompanijom značajna za tu obrazovnu instituciju.

“Zahvaljujemo se Elektroprivredi na partnerstvu i pomoći u organizovanju i sprovođenju aktivnosti Ekonomskog fakulteta u cilju unapređenja i nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada”, kazao je Jocović.

Prvu aktivnost predstavlja uspostavljanje partnerstva u organizaciji međunarodne naučne konferencije Prva crnogorska međunarodna konferencija o ekonomiji i biznisu /1st Montenegrin International Conference on Economics & Business/ (MICEB) koju Ekonomski fakultet organizuje u Budvi od 25-27. maja pod nazivom Održivi razvoj: tranzicija ka zelenoj ekonomiji.

Iz EPCG je saopšteno da je integracija obrazovnih ustanova i privrede, njihova kontinuirana i institucionalizovana saradnja postala neophodnost i jedan od ključnih faktora doprinosu privrednog i društvenog razvoja.

“Saradnja između EPCG i Ekonomskog fakulteta ogledaće u organizaciji zajedničkih stručnih rasprava, tribina, foruma, okruglih stolova, gostovanja odnosno predavanja, radionice i predstavljanje kompanija predstavnika Elektroprivrede na događajima koje organizuje Ekonomski fakultet, kao i gostovanje profesora i saradnika Ekonomskog fakulteta na događajima koje organizuje EPCG”, navodi se u saopštenju.

Vrlo značajan segment te saradnje činiće, kako se dodaje, organizovanje stručne prakse za studente Ekonomskog fakulteta u EPCG, usavršavanje predavača, trenera i zaposlenih kod ugovornih strana, saradnja na izdavanju brošura, priručnika, časopisa i slično, zajedničko osmišljavanje i izrada studija, analiza i projekata.

