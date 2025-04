EPCG dobila UT uslove za prve četiri zgrade Sunčanog grada

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je dobila urbanističko-tehničke (UT) uslove za prve četiri zgrade u okviru projekta Sunčani grad, odnosno oko 130 stanova, ali će se sa njihovom gradnjom, bez obzira na obećanja data tokom izborne kampanje, ipak pričekati.

Iz EPCG su Vijestima kazali da, nakon što su pribavljeni UT uslovi, aktivnosti na projektu Sunčani grad ulaze u narednu fazu.

„Sljedeći koraci uključuju izradu glavnog projekta i dobijanje građevinske dozvole. EPCG će javnosti saopštiti tačan datum početka radova čim se steknu svi uslovi. Bitan momenat je podrška Opštine Nikšić i države, a sigurni smo da razvoju projekta uveliko pogoduje i dolazak velikog lanca Big Fashion“, rekli su iz državne energetske kompanije.

Oni su objasnili da bi se ovim efikasno riješila i pitanja koja se odnose na stambenu politiku prema zaposlenima u EPCG, jer svake godine imaju značajne izdatke po tom osnovu.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović i predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević su 18. septembra 2023. godine potpisali Memorandum o razumijevanju za projekat Sunčani grad. Tada je objašnjeno da su se kupovinom Željezare i sticanjem vlasništva nad zemljištem koje je van kruga fabrike (oko 400 hiljada metara kvadratnih) i time da Opština ima značajan dio zemljišnih površina u neposrednom okruženju, stekli uslovi da se krene u realizaciju projekta.

Uz to, saopšteno je da su urbanistička rješenja pokazala da postoji mogućnost da se na tom prostoru izgradi do hiljadu stambenih jedinica sa svim pratećim sadržajima.

Nedavno je izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, gostujući u Bojama jutra na TV Vijesti, kazao je da ove godine ne planiraju novac za ovaj projekat, te da je on “više vizija EPCG nego investicija”.

“U prethodnom periodu smo raspisali javni poziv za izbor najboljeg idejnog rješenja za valorizaciju tog prostora koji je u vlasnišrvu EPCG. Na konkursu smo dobili prvu nagradu. Po toj prvoj nagradi smo se prijavili i dobili UT uslove za izgradnju stambeno – poslovnog kompleksa. Tu stajemo sa pripremom dokumentacije dok ne vidimo zainteresovanost, prije svega, naših radnika, jer mi svake godine odvajamo tri miliona EUR za rješavanje stambene problematike zaposlenih“, naveo je Bulatović.

On smatra da je to ogroman kapital koji bi se mogao uložiti u izgradnju stambenog kompleksa kojim bi se što prije rješavala situacija sa zaposlenima vezano za stambenu problematiku.

Na jednoj od izbornih tribina koalicije Za budućnost Nikšića, Đukanović je kazao da će se „u maju – junu na prostoru Sunčanog grada pojaviti prvi bageri, krampe i lopate”. Međutim, kako sada stvari stoje, ipak će se pričekati sa “prvim bagerima, krampama i lopatama”.

Đukanović je ranije saopštio da će EPCG gradnjom Sunčanog grada uspjeti da obezbijedi mnogo više stanova za zaposlene bez dodatnog izdvajanja novca, kao i da će stanove moći da dobiju i zaposleni u lokalnoj upravi, ali i u državnim institucijama i ministarstvima.

Kovačević je odgovarajući na pitanja Vijesti dokle se stiglo sa projektom Sunčani grad i da li očekuju pomoć sa državnog nivoa, kazao je da je, kao poslanik, postavio pitanje premijeru koje se tiče pomoći sa državnog nivoa i da je on to načelno podržao.

“EPCG je podnijela zahtjev za UT uslove za prvih 130 stanova, od hiljadu koliko je planirano da ih u krajnjem bude. Mi ćemo vjerovatno kao Opština na našem zemljištu uraditi isto, uz prethodne dogovore sa EPCG i ostalim državnim i opštinskim institucijama u Nikšiću. S obzirom na to da imamo planski dokument očekujemo da paralelno sa izgradnjom tržnog centra otpočnemo i izgradnju prvih objekata u Sunčanom gradu. To je izvjesno ako ne bude nekih nepredviđenih procedura koje je potrebno ispuniti. I mogućnost dolaska moćnih investitora u Crnu Goru koja je nastala izglasavanjem sporazuma Vlade sa UAE je jedna nova mogućnost koju treba razmotriti i u vezi sa ovim projektom. U svakom slučaju mogućnosti su ogromne i na nama je da ih iskoristimo”, saopštio je Kovačević.

Premijer Milojko Spajić je krajem marta u Skupštini, u odgovoru na poslaničko pitanje Kovačevića da li je Vlada spremna da se intenzivnije uključi u realizaciju projekta Sunčani grad, kazao da će se izvršna vlast u projekat konkretno uključiti i kroz “izgradnju objekata od opšteg interesa kao društvenih servisa ovog dijela grada”.

“Stvaranje jednog novog naselja zahtijeva gradnju škole, vrtića, šetališta, parkova i sportskih objekata”, naveo je Spajić.

Za uspjeh projekta Sunčani grad, kako je tada rekao, jako je bitno osigurati dolazak kompanija koje će generisati nova radna mjesta i “učiniti zapušteno zemljište u dominantno državnom i opštinskom vlasništvu u istočnom dijelu Nikšića”, u blizini Željezare, atraktivnijim za život i posjetioce.

“U tom kontekstu, Vlada i nadležne institucije su, kroz usvajanje izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić, omogućili razvoj ideje u vezi sa pomenutim projektom. Ovo je u konačnom, uz intenzivnu komunikaciju, dovelo do ugovora između opštine i kompanije Big Fashion, koja će na lokaciji, predviđenoj za Sunčani grad, graditi veliki tržni centar”, rekao je Spajić.

Prvu nagradu na konkursu za idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog kompleksa Sunčani grad, koji je raspisala EPCG-a, osvojio je autorski tim u sastavu Srđan Tadić, Aleksandar Marsenić i Bojan Vlahović. Oni su osvojili novčanu nagradu u vrijednosti od 50 hiljada EUR.

