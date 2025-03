EPCG: Abazović političke poene mora potražiti na nekoj drugoj adresi

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Komentari predsjednika Građanskog pokreta URA, Dritana Abazovića o stanju akumulacija i poslovanju Elektroprivrede (EPCG), nemaju uporište u realnim podacima i predstavljaju isključivo pokušaj diskreditovanja jednog od najvažnijih sektora crnogorske ekonomije, saopšteno je iz te kompanije.

“Odbacujemo neutemeljene tvrdnje Abazovića o stanju akumulacija i poslovanju kompanije”, navodi se u reagovanju EPCG na navode Abazovića da kompanija smanjuje akumulacije vode da bi prodala što više struje i tako poboljšala rezultat.

Iz EPCG su rekli da u nekim drugačijim okolnostima, ne bi bilo potrebe da se osvrću na istupe pojedinaca i organizacija koje, kako navode, očito imaju manjak osjećaja kada je riječ o odgovornosti za javno iskazane riječi.

“Međutim, kao predstavnici najvažnije kompanije u državi, dužni da ukažemo na jednu vrlo problematičnu praksu u dijelu koji se odnosi na potrebu nekih političkih aktera da, preko leđa EPCG, njenog poslovodstva i zaposlenih, stiču jeftine političke poene”, rekli su iz EPCG.

Iz EPCG su podsjetili da se hidrologija ne poklapa sa kalendarskom godinom – nekada se predviđene godišnje padavine ostvare za devet mjeseci, a nekada za petnaest.

Upravo zato, kako su objasnili, Energetski bilans nije statičan dokument, već okvir koji se prilagođava realnim vremenskim i tržišnim uslovima.

“Po tom istom Bilansu, predviđene su značajne padavine u novembru i decembru prošle godine, koje su, nažalost, izostale. EPCG je, u skladu sa situacijom, odgovorno koristila akumulacije kako bi osigurala stabilnost sistema i nesmetano snabdijevanje potrošača. Da smo se vodili logikom Abazovića, danas bismo imali značajne količine neiskorišćene vode ili, narodski rečeno, prosute resurse, dok bi građani i privreda bili izloženi energetskoj nesigurnosti”, objasnili su iz kompanije.

U EPCG tvrde da podaci jasno pokazuju oscilacije u stanju akumulacija iz godine u godinu.

Na primjer, krajem 2022. godine EPCG je raspolagala sa 110 gigavat sati (GWh) više nego što je bilo planirano, dok je krajem 2023. taj višak iznosio 64 GWh.

“S druge strane, prošla godina je donijela nepovoljne hidrološke prilike, pa je stanje na akumulacijama bilo ispod plana. Međutim, već sada vidimo da padavine iz prvog kvartala ove godine nadoknađuju taj manjak, a očekujemo da će do kraja marta stanje biti iznad plana, što Hidroelektrana (HE) Piva već jeste”, dodali su iz EPCG.

Što se tiče finansijskih rezultata, tvrdnje o njihovom prikrivanju su, kako su kazali iz EPCG, neutemeljene i zlonamjerne.

“Kao i svake godine, EPCG će blagovremeno objaviti preliminarne finansijske izvještaje u skladu sa zakonskim procedurama i sigurni smo da će rezultat biti pozitivan”, saopštili su iz EPCG.

Iz te elektroeneretske kompanije su naveli da Abazović dobro zna da bivši ministar energetike, Saša Mujović, nema nikakve dodirne tačke sa donošenjem odluka o upravljanju akumulacijama.

“Ove odluke su isključivo u nadležnosti EPCG menadžmenta i Odbora direktora. Stoga, prozivanje bivšeg ministra Mujovića nema nikakve veze sa energetikom, već isključivo sa ličnim frustracijama Abazovića. To što ga lično ne podnosi nema apsolutno nikakve veze sa EPCG, već je tema za stručnjake iz sasvim drugih oblasti”, poručili su iz EPCG.

Kada je riječ o Termoelektrani (TE) Pljevlja, EPCG, kako su rekli njeni predstavnici, aktivno sprovodi njenu ekološku rekonstrukciju u skladu sa svim preuzetim obavezama i realnim rokovima.

“Pokušaji plasiranja neistina o mogućem zatvaranju TE Pljevlja neozbiljni su i neopravdano uznemiruju javnost. Sinhronizacija rekonstrukcije sa obavezama Rudnika uglja, uključujući izmještanje Ćehotine, dio je strateškog plana u kojem se postupa odgovorno i koordinisano”, poručili su iz EPCG.

Iz EPCG su kazali da nepotrebno podizanje panike i plasiranje netačnih informacija ne mijenja činjenicu da kompanija donosi odluke u najboljem interesu građana i energetske stabilnosti Crne Gore.

“Umjesto da iznosi neutemeljene tvrdnje, bilo bi korisnije da se Abazović informiše o osnovnim principima elektroenergetskog sistema – ili da se barem suzdrži od komentara koji ne doprinose rješenjima, već samo unose konfuziju u javni prostor”, dodali su iz EPCG.

EPCG, prema riječima njenih predstavnika, ostaje posvećena odgovornom upravljanju resursima, stabilnom snabdijevanju i strateškom razvoju energetskog sektora, bez obzira na pokušaje da se stručne odluke pretvore u politički performans.

Građani, kako su poručili, zaslužuju ozbiljan i odgovoran pristup energetskoj politici, a ne populističke izjave koje ignorišu činjenice i osnovne zakonitosti struke.

“Mi svoj posao radimo odgovorno i uspješno, na dobrobit kompanije i svih građana, a Abazoviću ostavljamo da prosudi zbog čega njegovi stavovi imaju sve manju podršku građana. Naša kompanija će, do 2027. godine, završiti projekte u vrijednosti od gotovo 600 miliona EUR, a Abazoviću, uz želje da ga posluži dobro zdravlje, šaljemo srdačne pozdrave iz Sunčanog grada”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS