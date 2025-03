Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike mora biti aktivan partner i podrška razvoju energetskih kompanija, kazao je rukovodilac rada tog resora i ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović.

„Energetski sektor predstavlja stub stabilnosti i razvoja Crne Gore i naša odgovornost u osiguravanju njegove održivosti i daljeg napretka je velika i zahtjevna“, kazao je Šahmanović na sastanku sa predstavnicima energetskog sektora.

Šahmanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, inicirao sastanak kako bi zajednički identifikovali ključne prepreke i izazove sa kojima se suočavaju energetski subjekti.

„Naš zajednički cilj jeste definisanje strateških prioriteta razvoja energetskog sektora i usklađeno djelovanje u pravcu njihove realizacije“, rekao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo mora biti aktivan partner i podrška razvoju energetskih kompanija.

„A to podrazumijeva pravovremeno prepoznavanje prepreka i koordinisano djelovanje na njihovom otklanjanju“, dodao je Šahmanović.

On je kazao da ključni prioriteti u njihovom radu uključuju završetak započetih infrastrukturnih i investicionih projekata, ali i otvaranje novih razvojnih ciklusa u oblasti obnovljivih izvora energije.

„Nastavak harmonizacije zakonodavstva sa evropskim standardima, jačanje saradnje sa energetskom zajednicom, usvajanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, i sprovođenje Zelene agende, ostaju osnovni zadaci naše energetske politike“, kazao je Šahmanović.

Navodi se da su predstavnici energetskih kompanija Šahmanoviću predstavili aktuelne aktivnosti, razvojne planove i investicije koje sprovode ili planiraju realizovati.

„Učesnici su se saglasili da, uprkos ostvarenim naprecima, i dalje postoje administrativne barijere, posebno u oblasti javnih nabavki, koje usporavaju dinamiku realizacije ključnih projekata“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, izraženo je jedinstveno opredjeljenje da se ovakvi sastanci nastave kako bi se omogućila bolja koordinacija svih aktera i ostvarivanje sinergije u radu, što će u konačnom doprinijeti efikasnijem i održivijem razvoju energetskog sektora Crne Gore.

Šahmanović je pozvao učesnike sastanka da dostave Ministarstvu energetike detaljne informacije sa presjekom stanja u svim kompanijama pojedinačno, sa pregledom investicija i dinamikom realizacije, izazova sa kojima se suočavaju, sa osvrtom na ona pitanja, za čije rješavanje je potrebna institucionalna podrška.

