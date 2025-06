Energetski razvoj mora stići do svakog grada i sela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetski sistem je osjetljiv i ulaganja nijesu stvar luksuza, već potrebe, kazao je ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, dodajući da niko ne smije biti isključen iz tog procesa.

Šahmanović ja danas, sa izvršnim direktorima tri najvažnija državna energetska subjekta – Elektroprivrede (EPCG), Crnogorskog elektrodistributivnog sitem (CEDIS) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), boravio u radnoj posjeti Plavu, Beranama i Rožajama.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva su kazali da je riječ o prvoj zajedničkoj posjeti takvog tipa, čiji je cilj da se direktno na terenu sagledaju prioriteti za ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu, stanje distributivne i prenosne mreže, ali i potencijali ovih opština za razvoj projekata u oblasti obnovljivih izvora energije.

Kako su naveli, u fokusu su bile tri ključne teme: jačanje sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, posebno u ruralnim područjima, modernizacija i proširenje postojeće mreže, otvaranje prostora za nove projekte bazirane na solarnoj, vjetro i bioenergiji.

Šahmanović je kazao da je današnja radna posjeta opštinama bila izuzetno važna i korisna – da čuju koje su to urgentne potrebe ovih lokalnih zajednica, ali i koje su razvojne šanse u oblasti projekata “zelene energije”.

“Trenutno se u ovom regionu realizuju investicije vrijedne osam miliona EUR, a do kraja godine biće realizovane vrijednosti još tri miliona”, rekao je Šahmanović, navodeći da su investicije usmjerene na revitalizaciju distribitivne mreže, odnosno na bolje napajanje ne samo gradskih već i ruralnih sredina.

On je rekao da su u Plavu obišli lokaciju na kojoj će se graditi nova poslovna zgrada CEDIS-a.

“Čuli smo koji su planovi do kraja ove godine i imamo razloga da budemo zadovoljni, što nam otvara prostor da planiramo ulaganja i za naredni srednjoročni period”, kazao je Šahmanović.

Kako je podsjetio, prošlog ljeta, Crna Gora se suočila s potpunim nestankom struje, a slične situacije dogodile su se i u Španiji i Francuskoj.

“To nam jasno pokazuje koliko je energetski sistem osjetljiv i koliko ulaganja nijesu stvar luksuza, već potrebe. Jačamo mrežu, razvijamo zelenu energiju, i to ne radimo zbog “’nečijih” interesa, već u interesu svakog građanina – od stočara i poljoprivrednika, do turističkih radnika i preduzetnika”, istakao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, energetska infrastruktura je, uz putnu i komunalnu, temelj života i razvoja.

“Niko ne smije biti isključen iz tog procesa. Da bi bili efikasni neophodno je da komunikacija sa lokalnim samoupravama bude intenzivna i da se sa posebnom pažnjom tretiraju ovi projekti, koji su od javnog, državnog značaja“, poručio je Šahmanović.

U Plavu, Beranama i Rožajama delegacija je obišla ključne tačke i razgovarala s predstavnicima lokalnih zajednica i stručnih službi, s ciljem da se mapiraju prioritetne potrebe i ubrzaju procedure za planirane projekte.

Iz Ministarstva su kazali da su Šahmanović i direktori državnih energetskih kompanija u Rožajama održali radni sastanak s predsjednikom Opštine, na kojem su otvorene sve teme od zajedničkog interesa – od stabilnosti napajanja i mrežnih kapaciteta, do mogućnosti realizacije investicionih i edukativnih projekata u partnerstvu sa lokalnom samoupravom.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, rekao je da sjever Crne Gore ima ogroman energetski potencijal, ali i konkretne potrebe.

“Naš posao je da paralelno razvijamo i proizvodnju i lokalnu sigurnost snabdijevanja“, naveo je Bulatović.

Izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Ivanović, kazao je su modernizacija niskonaponske mreže i stabilnije napajanje u ruralnim sredinama prioriteti te energetske kompanije, a da je terenska posjeta važan korak ka bržoj realizaciji.

“Pored navedenih sredstava za pojedinačne investicione objekte, CEDIS ulaže u mjerna sredstva pripremu za SCADA-u i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata oko 40 miliona EUR godišnje, od čega se oko 20 odsto ulaže u Region 3, koji obuhvata Plav, Rožaje, Berane, Petnjicu, Andrijevicu, Gusinje”, naveo je Ivanović.

Izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović, istakao je da je jačanje prenosnog sistema na sjeveru strateški važno za Crnu Goru.

“CGES aktivno razvija i jača prenosnu mrežu kako bi omogućila pouzdanu integraciju vjetro i solarnih elektrana, pružajući ključnu podršku zelenoj tranziciji i održivoj energetskoj budućnosti”, rekao je Asanović.

