Energetska tranzicija mora biti strateški promišljena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ulazi u najintenzivniji investicioni ciklus u svojoj energetskoj istoriji, saopštio je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Ivan Bulatović i dodao da taj proces energetske tranzicije mora biti strateški promišljen i zasnovan na realnim kapacitetima.

On je na međunarodnoj konferenciji o ekonomiji i biznisu, MICEB, koja se, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održala krajem prošle sedmice u Budvi, kazao da će do kraja godine EPCG biti u prilici da priključi 100 novih megavata iz obnovljivih izvora, što je za elektroenergetski sistem naše veličine, ogroman iskorak.

Bulatović je, kako je saopšteno iz EPCG, na panelu Oblikovanje budućnosti održive energije: iskustva iz ELES-a i EPCG, kazao da je Crnoj Gori, neophodna pomoć EU u procesu dekarbonizacije.

“Zapadni Balkan mora uložiti oko 33 milijarde EUR za punu dekarbonizaciju, a Crna Gora, bez pomoći EU, ne može iznijeti taj teret. Ekološkom rekonstrukcijom Termoelektrane (TE) Pljevlja, obezbijedićemo usklađenost sa evropskim regulativama i kontinuitet snabdijevanja, ali ne možemo gasiti postojeće kapacitete dok ne obezbijedimo tehničku i tržišnu mogućnost da balansiramo sistem”, rekao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, oslanjanje na uvoz, nije održivo, ni tehnički, ni strateški.

On je dodao da se Crna Gora suočava sa izazovima implementacije evropskog CBAM mehanizma, koji prijeti da dodatno optereti izvoz električne energije iz uglja.

“Uvođenje CBAM-a, bez prethodnog usklađivanja infrastrukture i tržišta, dovelo bi do gubitka konkurentnosti naših energetskih kapaciteta, stoga nam EU treba dati izuzeće ili tranzicioni period”, poručio je Bulatović.

On je istakao, takođe, i značaj podmorskog kabla sa Italijom, buduće povezivanje sa Srbijom, preko dalekovoda Pljevlja-Bajina Bašta, razvoj solarnih i vjetrokapaciteta, sa osvrtom na VE Gvozd i VE Gvozd 2, naglasivši značaj projekata hidroelektrana (HE) Kruševo i Komarnica.

“HE Kruševo definisana je kao reverzibilna elektrana. Pumped storage sistemi su, inače, najefikasniji vid baterijskog balansa, u vremenu velikog širenja obnovljivih izvora energije (OIE), a u tom smislu, žao mi je što Crna Gora nije ranije realizovala projekte poput Buk Bijele”, kazao je Bulatović.

Izvršni direktor slovenačke kompanije Elektro-Slovenija (ELES), nacionalnog operatera prenosnog sistema Slovenije, Aleksander Mervar, govorio je o izazovima sa kojima se suočava EU u tranziciji, kao i o iskustvima ELES-a u tom procesu.

On je naveo da nedostaju tehnička rješenja za balansiranje sistema, zasnovanog na suncu i vjetru. Posebno je podvukao da energetska strategija mora biti zasnovana na realnosti, a ne na iluzijama.

“Crna Gora mora da pazi na dekarbonizaciju, jer dosta uglja ima u Rudniku uglja Pljevlja, a crnogorski sistem bi teško podnio da se naprečac donose neke odluke”, poručio je Mervar.

Poruka sa panela je da Crna Gora mora nastaviti sa zelenom tranzicijom, ali uz realističan, tehnički i finansijski održiv sistem.

Bulatović i Mervar saglasni su da je strateško planiranje jedini način dugoročne stabilnosti i ekološke održivosti te da je razvoj mrežne infrastrukture i povećanje kapaciteta iz obnovljivih izvora prioritet, a ulaganje u ljudski kapital, kako su naveli, osnov za pametnu energetsku tranziciju i ispunjavanje EU standarda.

