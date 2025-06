Energetska politika suštinsko državno pitanje

Budva, (MINA-BUSINESS) – Energetska politika više nije tehničko, već suštinsko državno pitanje, ocijenio je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović na simpozijumu o energetskoj tranziciji u Budvi.

„U vremenu kada energetska nezavisnost postaje novo geopolitičko mjerilo snage, odgovornost svih nas je da jasno definišemo pravac – i da ga odlučno slijedimo“, poručio je Šahmanović na otvaranju EPCG NET-a, koji je organizovala Elektroprivreda (EPCG).

On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, zahvalio EPCG na liderstvu u tranziciji ka održivim i zelenim izvorima energije.

„Za Crnu Goru, kao zemlju kandidatkinju za članstvo u EU i izvozno orijentisanu ekonomiju, energetska tranzicija nije samo pitanje ekologije, već i konkurentnosti i pristupa evropskom tržištu. Usklađivanje sa zelenim standardima postaje obaveza, a ne više stvar izbora“, rekao je Šahmanović.

On je ocijenio da energetska politika više nije tehničko pitanje, već kičma moderne države.

„Uspješan i pravičan prelazak na obnovljive izvore energije pokazuje ne samo zrelost našeg institucionalnog sistema, već i političku volju da Crnu Goru gradimo kao stabilnu, nezavisnu i klimatski odgovornu zemlju. Odgovornost koju danas preuzimamo kao generacija koja vodi ovu transformaciju jeste da obezbijedimo dugoročnu stabilnost – ekonomsku, energetsku i društvenu. Zato danas ne govorimo samo o projektima – govorimo o viziji. Ne govorimo samo o megavatima – govorimo o suverenitetu“, kazao je Šahmanović.

Vrišteljka dužnosti generalne direktorice za oblast nafte i gasa je ispred Ministartsva energetike i rudarstva, Zorana Sekulić, učestvovala na panelu posvećenom ženama u biznisu i energetici, dok je vršilac dužnosti generalnog direktora za energetsku efikasnost, Božidar Pavlović govorio na panelu Prozumjeri i proizvođači priključenje na distributivni sistem: problemi i rješenja.

EPCG NET 2025 okuplja više od 300 učesnika iz Crne Gore, regiona i Evrope, a fokus ovogodišnjeg skupa je na ulozi obnovljivih izvora, digitalizaciji elektroenergetskog sistema i izazovima zelene tranzicije.

