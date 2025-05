Emerald Azzura otvara novo poglavlje luksuznog turizma u Herceg Novom

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Portonovi marinu je uplovio luksuzni mini kruzer Emerald Azzurra, čime je i zvanično otvorena nova etapa razvoja luksuznog i nautičkog turizma u Herceg Novom.

Ovaj događaj označava prvo uplovljavanje međunarodnog mini putničkog broda u istoriji opštine, a dolazi nakon što je Portonovi marina dobila zvaničnu dozvolu za prijem ovakvih plovila.

Gosti su svečano dočekani na crvenom tepihu, uz tradicionalni nastup mjesne muzike Đenović i mažoretki, nakon čega su imali priliku da uživaju u ekskluzivnoj privatnoj turi kroz rizort, prenosi Mediabiro.

Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, kazao je da dolazak broda Emerald Azzurra i zvanično otvaranje Portonovi marine za međunarodni putnički saobraćaj, predstavlja istorijski trenutak za grad.

On je naveo da je Herceg Novi oduvijek imao potencijal da postane luksuzna destinacija, a kroz partnerstvo sa kompanijom Portonovi, taj potencijal se konačno realizuje.

“Portonovi je od samog početka bio snažan partner i saveznik u razvoju naše opštine i ova nova etapa – dolazak luksuznih mini kruzera, donosi dodatnu vrijednost kako za turizam, tako i za lokalnu ekonomiju. Očekujemo da ovaj novi segment ponude otvori prostor za dodatne biznise i nova radna mjesta, posebno kad su u pitanju usluge namijenjene visokoplatežnim gostima”, rekao je Katić.

Menadžer Portonovi marine, Novica Radojičić, rekao je da je Portonovi marina zvanično dobila dozvolu za prijem mini luksuznih kruzera do 140 metara i 200 putnika, čime je omogućila Herceg Novom da po prvi put postane nova tačka na mapi ultraluksuznog kruzer turizma na Jadranu.

“Uspješno smo ispunili sve tehničke i sigurnosne uslove, sertifikovali tim i obezbijedili infrastrukturu u skladu sa ISPS standardima. Ova sezona je samo početak, a puni razvoj očekujemo od naredne godine”, kazao je Radojičić.

Dozvola za prijem mini luksuznih kruzera rezultat je opsežnog procesa usklađivanja sa međunarodnim pravilnicima i bezbjednosnim standardima.

Proces je sproveden u skladu sa pravilnikom o uslovima koje mora ispunjavati luka otvorena za međunarodni saobraćaj.

Nakon prijave i prezentacije infrastrukture, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja formiralo je komisiju koja je izvršila procjenu i utvrdila da marina ispunjava sve tehničke i sigurnosne uslove.

Vlada je zatim donijela zvaničnu odluku o dodjeli statusa luke otvorene za međunarodni putnički saobraćaj.

U toku procesa izrađuje se procjena bezbjednosti i plan zaštite, te se dobija sertifikat o usklađenosti.

Dva člana osoblja stekla su zvanje oficira za bezbjednost luke, dok su svi zaposleni prošli adekvatnu bezbjednosnu obuku, dobili bezbjednosne dužnosti i odgovarajuću sertifikaciju.

Izvršni direktor Portonovog, Rašad Alijev, kazao je da dolazak broda Emerald Azzurra nije samo još jedan događaj, već potvrda da se Portonovi razvija kao vizionarski projekat koji redefiniše luksuzni turizam na jadranskoj obali.

Kao jedina ultraluksuzna destinacija u ovom dijelu Evrope, Portonovi je, kako je rekao, u potpunosti spreman da dočeka klijente visokog profila i pruži im iskustvo koje odgovara njihovim očekivanjima.

“Ovaj korak je rezultat predanog rada cijelog tima – od infrastrukture do operativnih procedura i bezbjednosnih standarda. Mini luksuzni kruzeri prirodno se uklapaju u profil naše destinacije – ekskluzivni, diskretni i visoko kvalitetni. Vjerujemo da će njihovo prisustvo donijeti novu dinamiku lokalnoj zajednici, doprinijeti ekonomiji, ali i dodatno ojačati imidž Portonovog kao destinacije koja kontinuirano postavlja nove standarde”, poručio je Alijev.

Emerald Azzurra je luksuzni superjaht kruzer dužine 110 metara, izgrađen 2022. godine za kompaniju Emerald Cruises.

Može ugostiti do 100 putnika u 50 kabina, od kojih većina ima privatne terase.

Na brodu se nalaze restoran, lounge, spa centar, teretana, sunčana paluba i privatna marina platforma za aktivnosti na vodi.

Njegov ograničeni kapacitet i ekskluzivni sadržaji omogućavaju personalizovan i intiman doživljaj krstarenja, čineći ga idealnim za pažljivo odabrane destinacije poput Portonovog.

