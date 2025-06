Embraer stigao na podgorički aerodrom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi avion Air Montenegra tipa embraer E195 sletio je večeras na aerodrom u Podgorici.

Avion je na podgorički aerodom sletio oko 22 sata i 15 minuta, nakon višesatnog kašnjenja prouzrokovanog nepovoljnim vremenskim uslovima.

Po vazduhoplovnoj tradiciji, dočekan je pozdravom vodenih topova sa aerodromskih vatrogasnih vozila.

U avionu su, između ostalog, bili i predsjednik Odbora direktora Air Montenegra Tihomir Dragaš, kao i izvršni direktor Air Montenegra, Vukadin Stojanović.

Dragaš je kazao da vjeruje da je svima jasno da je vazduhoplov potpuno bezbjedan za prevoz putnika, s obziriom da su on i Stojanović bili u kabini zajedno sa ostatkom posade.

„Demantujemo negativnu kampanju koja se vodila protiv nacionalne kompanije prethodnih sedmica i mjeseci“, rekao je Dragaš.

Stojanović je saopštio da bi dolazak embraera E195 trebalo suštinski da se proslavi u Crnoj Gori, jer je nakon 11 godina prvi put doveden avion koji će sobraćati u linijskom saobraćaju.

„Danas je na aerodrom u Golubovcima sletio jedan hotel i fabrika, koja će u naredne tri godine da generiše najmanje 35 miliona EUR prihoda i preveze bar pola miliona putnika“, rekao je Stojanović.

On očekuje da bi avion u redovan saobraćaj mogao ući već početkom sljedeće sedmice, nakon što se obave neke provjere sa vazduhlovim vlastima.

Premijer Milojko Spajić saopštio je ranije na mreži X da stiže pojačanje floti nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegro.

On je naveo da još jedan avion znači više destinacija i putnika što će doprinijeti boljem povezivanju sa turističkim tržištima i jačanju crnogorske privrede.

„Posadi i putnicima želim mnogo uspješnih letova, mirno nebo i sigurna slijetanja“, napisao je Spajić.

On je poželio Air Montenegru da „nastavi da širi krila, povezujući ljude, ideje i mogućnosti, na ponos svih građana Crne Gore“.

Air Montenegro je ranije potpisao višegodišnji ugovor o učešću u Pool programu sa kompanijom Embraer. Taj ugovor, kako je objašnjeno, obuhvata novi avion, kao i dva postojeća E195 aviona koji su dio flote crnogorske nacionalne avio-kompanije. Trenutno, Pool program podržava više od 60 avio-kompanija širom svijeta.

Embraer je globalna vazduhoplovna kompanija sa sjedištem u Brazilu i vodeći proizvođač komercijalnih mlaznih aviona do 150 sjedišta.

Embraer je od osnivanja 1969. godine isporučio više od devet hiljada aviona. U prosjeku, svakih deset sekundi jedan Embraer avion poleti negdje u svijetu, prevozeći više od 150 miliona putnika godišnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS