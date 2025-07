Emaar i Eagle Hills u centru transformacije Dubaija i Abu Dabija

Dubai, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Emaar, Mohameda Alabbara, koji namjerava da investira u Crnu Goru, u centru je transformacije Dubaija i Abu Dabija iz nepregledne pustinje u najprestižnije svjetske adrese na kojima se sastaje poslovni svijet.

Dubai i Abu Dabi postali su mjesta gdje luksuz ne poznaje granice, a u centru te transformacije stoji ime koje je ispisalo modernu istoriju Bliskog istoka – Mohamed Alabbar i njegova kompanija Emaar.

Kompanija, koja je osnovana 1997. godine, posluje u 18 država, ima 90 hotela, 17 tržnih centara i više od 50 lokalnih maloprodajnih objekata, a turistički kompleksi se nalaze na 28 kilometara uređenih plaža. Emaar je sagradio i više od 15 škola, dok godišnje izgradi dvije hiljade stanova za socijalno ugrožene, te veliki broj raskošnih prirodnih parkova za rekreaciju.

Svi projekti koje je ta kompanija realizovala od osnivanja, učinili su Dubai prepoznatljivom biznis i turističkom destinacijom.

Predstavnik Emaara, Šamas El Šamsi, saopštio je da su ukupna ulaganja kompanije tokom 30 godina iznosila 125 biliona USD.

„Dakle, sama izgradnja koja je bila uključena u te troškove i uticaj koji je stvorila u smislu radnih mjesta tokom gradnje svih ovih master planova, svi ti građevinski radnici, ali i ostali zaposleni, oblikovali su sadašnji Dubai“, rekao je El Šamsi crnogorskim novinarima, tokom njihove posjete Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Kompanija, prema njegovim riječima, posluje u okviru različitih master planova širom Dubaija i UAE, a kad god Emaar uđe u neku oblast i razvije je, okolna područja takođe dožive napredak.

„Dakle, nije tajna da kada se vozite po Dubaiju, vidjećete logo naše kompanije svuda. To je postao identitet naših ljudi, to je ponos našeg nasljeđa“, naveo je El Šamsi.

Marine sa privatnim vilama prilagođene su najsavremenijim uslovima života pored mora, a takav luksuz prati i bezbjednost koju određuju klimatski uslovi. Svaki stanovnik vile siguran je da u svojim odajama ima kompletnu udobnost i izolovanost, zato se svaki sagrađeni kompleks rasproda u jednom danu.

Rashid Yachts marina, koju gradi Emaar, čini srce Dubaija. To mjesto je više vezano za viziju nego luksuz, a prostire se na 2,29 miliona kvadratnih metara, ima 8,92 hiljade stambenih jedinica i više od 550 maloprodajnih objekata.

Šef dizajna i razvoja u Emaar-u, Fabio Grili, kazao je da Dubai ima posebnu vezu sa vodom i da je Dubai marina primjer sjajnog arhitektonskog razvoja na vodi.

„Rashid marina je nešto posebno. To je srce Dubaija. Ovu luku je osnovao šeik Rashid, tako da se radi o nečemu što je, prije svega, jako drago narodu Dubaija, što je od komercijalne luke, pretvoreno u novi životni stil“, naveo je Grili.

S druge strane, u samom srcu Abu Dabija, kompanija Eagle Hills, takođe u vlasništvu Alabbara, gradi rizort Ramhan Island – arhipelag vještačkih ostrva s vilama koje izlaze na lagune i privatne marine.

Pustinja je ustupila mjesto vodenom raju, a vizija Alabbara ponovo postavlja standarde, poručili su njegovi saradnici.

Predstavnik za prodaju u Eagle Hillsu, Marko Sfer, saopštio je da se taj projekat prostire na četiri miliona kvadratnih metara, a nakon što su uređene lagune i marina, došlo se na 2,2 miliona kvadratnih metara i 1,04 hiljade ekskluzivnih vila.

To su vile od tri do sedam spavaćih soba, gdje najveća ima 700 kvadratnih metara, a cijene se kreću od dva do blizu deset miliona USD.

U Dubaiju je, između ostalog, smješten Dubai Mall – najveći šoping centar na svijetu, sa više od 1,2 hiljade prodavnica i akvarijumom u kojem plivaju ajkule. Mall, koji je otvoren 2008. godine, prostire se na 1,12 miliona metara kvadratnih, a godišnje ga posjeti više od 100 miliona posjetilaca. Ima akvarijum, klizalište olimpijskih razmjera, bioskop i cijeli kvart namijenjen azijskoj kuhinji.

Predstavnica Dubai Malla, Jasmina Basterki, rekla je da su upravo otvorili jedan dio koji su nazvali Distrikt.

„Slušamo naše goste i lokalce, pratimo ono što oni žele, a ono što planiramo je da stvorimo više hrane iz domaćeg uzgoja. Tako će biti otvoreno više od 15 konceptualno osmišljenih uglova sa hranom i pićem, jer pratimo zahtjeve potrošača. I sva naša proširenja zasnivaju se na željama koje dobijamo od korisnika“, saopštila je Basterki.

Ona je dodala da je to princip koji menadžment gaji od samog početka – da uvijek budu otvoreni za novitete.

Najviša zgrada na svijetu, sa 828 metara visine, Burdž Kalifa, postala je simbol modernog Dubaija. Ta građevina nije samo čudo inženjeringa, već i manifest vizije Alabbara. Realizacija projekta, koji je koštao milijardu i po USD, trajala je pet godina, a Burdž Kafila je zvanično otvorena u januaru 2010.

Za novogodišnju noć u Dubai dođe više od milion ljudi da bi vidjelo vatromet na Burdž Kalifi. Samo taj događaj čini jedan odsto godišnjeg bruto domaćeg proizvoda (BDP) tog emirata.

Zaposleni u Burdž Kalifi, Ahmed Kaleb, rekao je da tokom slabijeg dijela sezone, kada su velike vrućine, Burdž Kalifu posjećuje do pet hiljada turista dnevno.

„Tokom glavne sezone između novembra i januara imamo između šest i 17 hiljada turista dnevno. Imamo jako dobro obučen tim da se nosi sa velikim brojem posjetilaca. Turisti vole pogled koji se pruža, uživaju u arapskoj tradicionalnoj hrani i kafi koju im ponudimo“, naveo je Kaleb.

Na ušću starog Dubaija i nove budućnosti nastaje Dubai Creek Harbour – ekološki održiv, pametan grad u gradu, sa arhitektonskim ikonama u najavi. Hoteli sa brižljivo stvaranom estetikom čine dušu svakog kompleksa.

Menadžer hotela Address Creek Harbour, Aleks Ribola, rekao je da taj hotel postoji dvije godine, ima 223 sobe i oko 200 zaposlenih. Gosti su uglavnom sa Bliskog istoka, njih oko 70 odsto, dok su ostatak Evropljani i Azijati.

Još jedan projekat, Dubai Hills Estate, nudi spoj luksuza i prirode – golf terene, rezidencije, škole, klinike i parkove, gdje život nije samo udoban, već je osmišljen do detalja.

Turistička vodičkinja, Olga Nosova, smatra da posjetioci treba da upoznaju istoriju Dubaija i njegovu dušu, koja je u starom dijelu grada, pa da tek onda idu u novi dio.

„Tada ćete razumjeti šta je Dubai i da ga ne čine samo zgrade, već i bogata istorija“, rekla je Nosova.

Između dine i horizonta, pod suncem pustinje, nikli su svjetovi koje danas nazivamo čudima moderne civilizacije. U njima se luksuz ne mjeri zlatom, već idejom, a upravo ideje pomjeraju granicu stvarnosti.

