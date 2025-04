Ekonomskim dijalogom do jačanja privredne saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Italija je ključni oslonac Crne Gore na putu ekonomskog rasta, političke stabilnosti i pridruženja evropskoj zajednici država, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je, na okruglom stolu pod nazivom Ekonomski dijalog Crna Gora-Italija, kazala da su te dvije države vijekovima gradile mostove prijateljstva, saradnje i zajedništva, te dijelile vrijednosti, ciljeve i istoriju.

„Iako je Italija kao ekonomija snažno orjentisana na sektor usluga kao ključni segment privredne aktivnosti, značajno su razvijeni i drugi po kojima je svjetski poznata, između ostalih i industrija i mašinstvo, moda, energetika, poljoprivreda i gastronomija. Upravo je to model kojem treba da teži i crnogorska ekonomija, u cilju diverzifikacije ekonomskog proizvoda, veće konkurentnosti i rezistentnosti na globalne poremećaje“, rekla je Drakić.

Ona je na okruglom stolu, koji su organizovale Ambasada Italije i kancelarija italijanske Agencije za spoljnu trgovinu (ICE) u Podgorici u partnerstvu sa PKCG, dodala da je uvjerenje da Crna Gora ima šta da ponudi u sektoru turizma, poljoprivrede, energetike i trgovine, kao i da Italija to prepoznaje.

Iz PKCG su kazali da je taj događaj bio je prilika za povezivanje privrednika dvije zemlje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, kao i za predstavljanje aktuelnih projekata i investicionih mogućnosti u ključnim sektorima.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori, Andreina Marsella, podsjetila je da je organizacija događaja proizašla iz posjete potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Italije, Antonija Tajanija, u septembru, kada je, u razgovoru sa premijerom Milojkom Spajićem, dogovoreno da se organizuje posjeta italijanskih kompanija zainteresovanih za crnogorsko tržište, kako bi se uspostavili prvi kontakti i razmotrili modaliteti buduće saradnje i investicija.

„Zadovoljstvo mi je da pozdravim predstavnike vodećih italijanskih udruženja i kompanija u oblastima poljoprivrede, transportne infrastrukture, energetike, zaštite životne sredine i turističkih projekata“, navela je Marsella.

Ona je naglasila važnost finalne sesije B2B i B2G sastanaka, izrazivši nadu da će donijeti konkretne rezultate svim učesnicima.

Direktor Kancelarije italijanske Agencije za spoljnu trgovinu (ICE) u Beogradu i Podgorici, Antonio Ventresca, rekao je da ovaj susret nije samo konferencija, već početak operativne saradnje između institucija i preduzeća dvije zemlje.

„Dijalog znači graditi kroz komunikaciju. Ovo nije jednokratan događaj, već otvoren put za dugoročnu saradnju“, poručio je Ventresca.

On je kazao da Italija već realizuje projekte u oblastima dizajna, kulinarstva i agro-prehrambenog sektora, te da je cilj skupa da se kontakti pretoče u konkretne poslovne inicijative.

Na okruglom stolu su učestvovali i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, ministar turizma Simonida Kordić, ministar rudarstva, nafte i gasa , Admir Šahmanović, predstavnici ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i saobraćaja, Agencije za investicije, kao i Nacionalnog udruženja proizvođača poljoprivredne mehanizacije Italije (FEDERUNACOMA), Udruženja arhitekata, inženjera i tehničko-ekonomskih savjetnika (OICE), prehrambene industrije, građevinarstva i oblasti finansija.

Ćulafić je govoreći o velikim infrastrukturnim projektima, posebno u oblasti upravljanja otpadom, ocijenio da će oni omogućiti brži razvoj komunalne infrastrukture u skladu s evropskim standardima, a da će upravljanje vrijednim sirovinama postaviti temelje za prelazak na održivu, cirkularnu ekonomiju.

Šahmanović je istakao unapređenje regulatornog okvira za razvoj energetike u Crnoj Gori tokom posljednjih godina te predstavio najznačajnije energetske projekte, prije svega planirane solarne i vjetroelektrane, koji mogu povećati proizvodne kapacitete u toj oblasti i za 550 odsto.

Kordić je govorila o posvećenosti Crne Gore razvoju održivog turizma, posebno apostrofirajući sve benefite koje pruža investitorima u tu privrednu granu. Ona je kazala da se kvalitetnim investicijama može obezbijediti cjelogodišnji turizam, naročito na sjeveru zemlje, gdje postoji ogroman neiskorišćeni potencijal.

Predstavnici ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i saobraćaja naveli su najznačajnije infrastrukturne projekte i ukazali na potencijale za saradnju sa Italijom na njihovoj realizaciji.

Predstavnica Agencije za investicije, Aleksandra Božović, predstavila je poslovni i investicioni ambijent Crne Gore, a događaj je završen prezentacijom italijanskih poslovnih udruženja i firminakon čega su održani B2B i B2G sastanci, omogućavajući direktan kontakt između italijanskih i crnogorskih privrednika, kao i razgovore sa predstavnicima institucija.

Projekte i oblasti rada predstavili su i Agriserbia – Ferrero Hazelnut Company, Nacionalno udruženje proizvođača poljoprivredne mehanizacije (FEDERUNACOMA), Finest S.p.A, Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, Udruženje organizacija inženjera, arhitekata i ekonomsko-tehničkih savjetnika (OICE) i 3TI ProgettiiSIMEST.

