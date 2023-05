Ekonomski pasoši od početka godine donijeli 6,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na poseban račun namijenjen razvoju manje razvijenih opština od početka godine se, kroz program ekonomskog državljanstva, slilo oko 6,7 miliona EUR, ali nije poznato da li će taj novac biti prebačen u državnu kasu, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu.

„Nije poznato kako će taj novac biti iskorišten i da li će ga Vlada prebaciti u državnu kasu“, rekli su iz ASP-a.

Prema podacima ASP-a, na računu je krajem prošle godine bilo 33 miliona EUR, početkom februara 1,4 miliona, do kraja marta četiri miliona, početkom aprila 4,4 miliona, a početkom maja nepunih 6,7 miliona.

„Početkom godine javnost je saznala da je manjinska Vlada do tada prihodovani novac od ekonomskog državljanstva prebacila u državnu kasu, ali nije poznat pravni osnov po kojem je to učinjeno i da li će na taj način manje razvijene opštine praktično ostati bez tog prihoda“, rekli su kiz ASP-a.

Oni su podsjetili da se novac od 2020. slivao kod Agencije za investicije na poseban račun za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, a sve po odluci o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Ta odluka prestala je da važi krajem prošle godine.

Program ekonomskog državljanstva, zbog kojeg je Crna Gora trpjela kritike sa međunarodnih adresa, pokrenula je svojevremeno bivša vlada Demokratske partije socijalista, a nastavile kasnije vlade.

„S obzirom na to da je do početka ovog mjeseca ukupna prikupljena suma od oko 40 miliona EUR, jasno je da se taj novac mogao ozbiljno iskoristiti za njihov razvoj, naročito na sjeveru, čije su razmjere propasti frapantne i odakle mladi listom odlaze u potrazi za poslom i iole pristojnim životom“, rekli su iz ASP-a.

Oni su sodali da je tokom prošle godine premijer Dritan Abazović pozivao opštine da kandiduju projekte i da će dobiti po milion EUR za njih, ali bez detaljisanja o kriterijumu po kojem bi to bilo učinjeno.

„U međuvremenu je velika nepoznanica da li će manje razvijene opštine praktično ostati kratkih rukava u dobijanju novca od ekonomskih pasoša“, naveli su iz ASP-a.

