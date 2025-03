Ekonomija pokazuje otpornost i rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomija Crne Gore nastavlja da pokazuje otpornost i rast, podržana ključnim reformama i strateškim investicijama, saopštio je šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Crnu Goru, Remon Zakaria.

On je na predstavljanju izvještaja o tranziciji 2024-2025, pod nazivom Navigacija kroz industrijske politike, kazao da je u prošloj godini EBRD uložila 104 miliona EUR u zemlju, od čega je 92 miliona EUR namijenjeno zelenim projektima koji podstiču energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i dekarbonizaciju.

“Naša snažna partnerstva sa lokalnim partnerima, donatorima i privatnim sektorom bila su ključna za unapređenje ovih napora. Ostajemo posvećeni podršci održivom razvoju Crne Gore i stvaranju konkurentnije i ekološki prihvatljivije ekonomije”, rekao je Zakaria.

Prema nalazima iz izvještaja o tranziciji, crnogorska ekonomija nastavlja stabilno da raste, sa 3,4 odsto na godišnjem nivou u prvoj polovini godine, uz podršku rasta potrošnje i investicija.

Vlada je predstavila fiskalnu strategiju za period od prošle do 2027. godine, fokusirajući se na povećanje plata i penzija, poreske reforme i jedinstvenu stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV) za ugostiteljske usluge. U međuvremenu, značajni infrastrukturni projekti u oblasti energetike, željeznica i obrazovanja napreduju.

“Gledajući u period pred nama, u ovoj godini strukturne fiskalne reforme će biti ključne za održive javne finansije, uključujući bolju administraciju prihoda i intenzivniji nadzor nad preduzećima u državnom vlasništvu”, navodi se u saopštenju.

Pored toga, jačanje mjera za sprečavanje pranja novca biće od suštinskog značaja za upravljanje rizicima koji proizilaze iz sve većeg priliva investicija u nekretnine i za očuvanje finansijskog integriteta.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Crnoj Gori i do sada je u zemlju investirala više od 939 miliona EUR kroz 99 projekata.

