Ekološka komponenta ključna konkurentska prednost Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savremeni turizam neizbježno dolazi u susret sa izazovima održivosti, a ekološka komponenta ključna je konkurentska prednost Crne Gore, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić.

„Ono što Crna Gora ima i što je naša najvažnija prednost jeste autentičnost i očuvanost prirodne sredine. Kada govorimo o održivosti, govorimo i o očuvanju proizvoda koji nudimo svijetu“, kazala je Kordić na panel diskusiji u okviru Pete međunarodne konferencije Grupe za Put svile Parlamentarne skupštine OEBS-a, koju je u Budvi organizovala Skupština Crne Gore.

Iz Ministarstva je saopšteno da je dvodnevna konferencija održana pod nazivom Povezivanje kontinenata: unapređenje održivog turizma, čiste energije i ekološke ravnoteže za otpornu budućnost.

Kordić je ukazala na integrisani pristup koji Ministarstvo turizma razvija u okviru politike održivosti, obuhvatajući ne samo ekološku, već i ekonomsku održivost i prelazak na obnovljive izvore energije.

„Bez povezivanja svih ovih aspekata ne možemo govoriti o istinski održivom turističkom proizvodu. Već danas, kroz konkretne programe podrške, podstičemo turistički sektor da koristi čistu energiju i planira razvoj na održiv način“, rekla je Kordić.

Ona je poseban akcenat stavila na ravnomjeran razvoj sjevernog regiona, prepoznajući njegov potencijal i istovremenu potrebu za pažljivim prostornim planiranjem.

Kordić je zaključila da je međunarodno povezivanje i razmjena iskustava neophodna, jer je održivost univerzalna vrijednost koja prevazilazi granice.

