EK ponudila novi plan rasta za Zapadni Balkan

Bratislava, (MINA-BUSINESS) – Novi plan rasta za Zapadni Balkan zasniva se na približavanju tog regiona Jedinstvenom evropskom tržištu, produbljivanju regionalne ekonomske integracije, ubrzanju temeljnih reformi i povećanju pretpristupnih fondova, najavljeno je iz Evropske komisije (EK).

Predsjednica Evropske komisije (EK), Ursula von der Leyen, predstavila je na Globsec forumu u Bratislavi nou inicijativu, koja bi trebalo da doprinese nastavku napretka postignutog proteklih mjeseci, ali i da donese neke od prednosti EU članstva stanovništvu Zapadnog Balkana već danas.

“Plan rasta koji predlažemo izgrađen je na četiri stuba, koji se odnose na približavanje Zapadnog Balkana Jedinstvenom tržištu EU, produbljivanje regionalne ekonomske integracije, ubrzanje temeljnih reformi i povećanje pretpristupnih fondova”, objasnila je Von der Leyen.

Ona je kazala da je, u određenoj mjeri, to novi pristup za EU.

“Ne tražimo samo od naših partnera da preduzmu nove korake prema nama. I mi činimo veliki korak ka njima. Naš zajednički cilj je da ubrzamo njihov put ka EU, a za to, našu EU približavamo Zapadnom Balkanu”, rekla je Von der Leyen.

Ona je dodala da je za sve zemlje koje su pristupile EU u posljednje dvije decenije, pristup Jedinstvenom tržištu bio glavni pokretač ekonomskog rasta.

“Međutim, zemlje koje su već na obećavajućem putu prema EU takođe bi trebalo da imaju koristi od našeg Jedinstvenog tržišta. Na primjer, Zapadni Balkan bi se mogao pridružiti Jedinstvenom digitalnom tržištu u oblastima kao što su e-trgovina ili sajber sigurnost. Mogli bismo olakšati našu trgovinu robom i plaćanjem”, navela je Von der Leyen.

Ona je kazala da želi da Jedinstveno tržište bude pokretač promjena, ne samo za zemlje koje su se već pridružile porodici, već i one koje su još na putu.

“Ova bliža povezanost s Jedinstvenim evropskim tržištem trebalo bi da ide ruku pod ruku sa Zajedničkim regionalnim tržištem. Zajedničko regionalno tržište je ključno za otključavanje ekonomskog potencijala regiona. Od ključne je važnosti da se Zapadni Balkan učini privlačnijim mjestom za evropske investitore. A, ako se zasniva na pravilima i standardima EU, ovo Zajedničko regionalno tržište može pomoći i ubrzanju pristupanja EU”, smatra Von der Leyen.

Ona je saopštila da žele da Zapadnom Balkanu unaprijed ponude neke od prednosti članstva, ali i da to znači da se određeni zahtjevi za članstvo takođe moraju ispuniti unaprijed.

“Neke od reformi koje su dio procesa pristupanja su ključne za povjerenje investitora. Razmislite o izgradnji nezavisnog i efikasnog pravosuđa, obezbjeđivanju zdravih javnih nabavki i jačanju borbe protiv korupcije”, navela je Von der Leyen.

Ona je kazala da bi trebalo razmisliti o energetskom tržištu, kao i da region Zapadnog Balkana ima ogroman potencijal za diverzifikaciju od ruskih fosilnih goriva, ali da treba povećati energetsku efikasnost, diverzifikaciju i ubrzati primjenu više obnovljivih izvora energije.

“Zapadni Balkan može postići oboje: energetsku nezavisnost od Rusije i bliže usklađivanje sa EU kako bi se ubrzalo pristupanje”, saopštila je Von der Leyen.

Ona je poručila da su spremni da podrže Zapadni Balkan povećanjem pretpristupnog finansiranja.

“Na Zapadnom Balkanu postoji velika potreba za investicijama. Te investicije će poboljšati živote ljudi. I oni će takođe olakšati put u našu Uniju. Iz tog razloga trebamo povećati resurse posvećene Zapadnom Balkanu”, rekla je Von der Leyen.

Ona je zaključila da je u ovim turbulentnim vremenima, taj plan od četiri tačke prava ponuda za Zapadni Balkan.

