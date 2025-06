EIB povećao gornju granicu finansiranja u ovoj godini

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Evropska investiciona banka (EIB) povećala je gornju granicu finansiranja u ovoj godini na rekordnih 100 milijardi EUR, kako bi pojačala investicije u bezbjednost i odbranu, energetske mreže i tehnološko liderstvo Evrope, saopštili su njeni predstavnici.

Članice EU su, kao akcionari Grupacije EIB, za ovu godinu odobrile rekordno visoku gornju granicu finansiranja od 100 milijardi EUR, kao i nove programe za jačanje konkurentnosti, tehnološkog liderstva i bezbednosti Evrope.

Savjet guvernera EIB, koga čine ministri finansija EU, odobrio je gornju granicu finansiranja za ovu godinu.

Savjeti direktora EIB i Evropskog investicionog fonda (EIF) ranije su dali zeleno svjetlo za povećanje finansiranja za bezbjednost i odbranu, energetske mreže i novi program TechEU u cilju jačanja tehnološkog liderstva Evrope. Takođe su odobrili strateške projekte, između ostalog za podršku privredi Ukrajine i izgradnju značajne vojne baze u Litvaniji.

Predsjednica Grupacije EIB, Nađa Kalvinjo, rekla je da jednoglasna podrška 27 država članica EU pokazuje ključnu ulogu Grupacije u podršci strateškim prioritetima Evrope.

„U svijetu u kojem se sve i svuda istovremeno menja, EU je simbol jasnoće, poverenja i stabilnosti”, navela je Kalvinjo.

Nova gornja granica finansiranja za ovu godinu od 100 milijardi EUR utvrđena je nakon polugodišnjeg preispitivanja operativnog plana organizacije, a uključuje povećanje učešća sektora bezbjednosti i odbrane Evrope u ukupnom finansiranju na 3,5 odsto, rekordno finansiranje u iznosu većem od 11 milijardi EUR za elektroenergetske mreže i skladištenje električne energije u Evropi, kao i veću podršku za tehnološke i industrije inovacije EU.

Grupacija EIB pokreće do sada najveći program EU finansiranja za podršku inovacijama i tehnološkom liderstvu, radi privlačenja talenata, kapitala i investicija u Evropu. TechEU će u periodu do 2027. godine obezbijediti 70 milijardi EUR u obliku vlasničkog i kvazivlasničkog kapitala, kredita i garancija Grupacije EIB i privući privatni kapital kako bi generisao najmanje 250 milijardi EUR investicija.

„TechEU dopunjuje Strategiju za novoosnovana i brzorastuća preduzeća Evropske komisije, radi podrške visokorizičnim projektima i inovativnim preduzećima u svakoj fazi investicionog ciklusa. Omogućiće veću podršku za superračunarstvo, vještačku inteligenciju, digitalnu infrastrukturu, kritične sirovine, zelene industrije kao što su vjetroelektrane na vodi, zdravstvo, bezbjednosno-odbrambene tehnologije, robotiku i napredne materijale“, navodi se u saopštenju.

TechEU za podršku liderstvu Evrope u čistim tehnologijama, u skladu sa Dogovorom za čistu industriju EU, uključujući jačanje uzajamnih garancija za proizvodnju energije vjetra i tri nova instrumenta za jačanje konkurentnosti Evrope.

Paket vrijedan 1,5 milijardi EUR obezbjediće kontragarancije preko partnerskih banaka proizvođačima mrežnih komponenata kako bi se obezbijedilo održivo snabdijevanje. To će omogućiti integraciju obnovljive energije u elektroenergetske mreže i isporuku pristupačne energije preduzećima i domaćinstvima na području EU.

Kako bi se preduzećima obezbijedili predvidivi i pristupačni troškovi energije i ubrzale investicije u zelenu energiju, EIB i Evropska komisija pokreću pilot-program vrijedan 500 miliona EUR za podršku široj primeni korporativnih ugovora o kupovini električne energije (PPA).

EIB će preko partnerskih banaka izdavati kontragarancije za deo PPA koje zaključe srednja preduzeća, kao i veća energetski intenzivna preduzeća, za dugoročnu kupovinu električne energije proizvedene iz čistih izvora.

Radi obezbjeđenja likvidnosti i obrtnog kapitala za visokoinovativna mala i srednja preduzeća koja se bave razvojem zelenih tehnologija, EIB i Komisija pokreću program garancija CleantechEU vrijedan 250 miliona. Predviđena je i dopuna programu kojim EIB uspješno podržava proizvođače vjetroturbina i komponenti u iznosu od 1,5 milijardi EUR.

Ministar finansija Češke, Zbinjek Stanjura, imenovan je za novog predsjednika Savjeta guvernera sa jednogodišnjim mandatom.

„EIB ima ključnu ulogu u podršci evropskim prioritetima, od odbrane preko energetske sigurnosti, pa sve do pristupačnog stanovanja”, rekao je Stanjura.

On je dodao da sa zadovoljstvom preuzima funkciju predsjednika Savjeta guvernera.

„Radujem se bliskoj saradnji sa Kalvinjo i drugim ministrima finansija EU na podršci EIB u jačanju njenih aktivnosti koje treba da pomognu u prevazilaženju brojnih izazova sa kojima se Evropa suočava”, kazao je Stanjura.

