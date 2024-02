EIB Global prošle godine investirao u Zapadni Balkan 1,2 milijarde EUR

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – EIB Global, finansijski ogranak Evropske investicione banke (EIB) za aktivnosti izvan Evropske unije, investirao je prošle godine 1,2 milijarde EUR u Zapadni Balkan, 365 miliona više nego 2022.

Iz EIB-a su kazali da su investicije namijenjene projektima održive i energetske tranzicije koji podržavaju pristupanje regiona EU, ekonomske i klimatske ciljeve, kao i one u pogledu povezanosti.

Potpredsjednik EIB-a za region, Kirijakos Kakuris, rekao je da su finansijska sredstva potpisana za projekte u okviru Ekonomsko-investicionog plana i inicijative Globalni izlaz, strateškog instrumenta EU za premošćavanje infrastrukturnih nedostataka i unapređenje životnog standarda.

„U bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom (EK), drago nam je da smo mogli da obezbijedimo bespovratna sredstva u iznosu od čak 475 miliona EUR u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan i inicijative EIB za ekonomsku otpornost”, kazao je Kakuris.

Najveći dio sredstava, 693 miliona EUR, namijenjen je bezbednijem, održivom saobraćaju, odnosno željezničkim prugama u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Banka EU je ugovorila dodatno finansiranje za modernizaciju gradskog prevoza u Sarajevu i projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbijednosti saobraćaja u Srbiji. Za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) na Zapadnom Balkanu banka je izdvojila 275 miliona EUR, a preostala sredstva biće usmjerena za projekte u oblasti energetike, vodosnabdijevanja, zdravstva i obrazovanja.

„Zahvaljujući saradnji u okviru Tima Evropa sa našim partnerima na Zapadnom Balkanu, EK i međunarodnim finansijskim institucijama, mogli smo maksimalno da iskoristimo savjetodavne i finansijske resurse u korist stanovnika regiona. Pozdravljamo pokretanje novog Razvojnog plana EK koji će ubrzati ključne reforme, donijeti veći ekonomski prosperitet, napredak u približavanju EU i jačanje inicijativa poput zajedničkog regionalnog tržišta”, rekao je Kakuris.

Banka je, pored finansiranja, obezbijedila tehničku savjetodavnu podršku za pripremu i sprovođenje projekta vodosnabdijevanja u Tirani, kao i kreditnu liniju za klimatske projekte za male biznise u Sjevernoj Makedoniji. U okviru programa JASPERS koji finansira EU savjetodavna podrška za region će se utrostručiti, sa budžetom od 20 miliona EUR za narednih šest godina.

U skladu sa klimatskim ciljevima EIB, 61 odsto projekata ugovorenih za Zapadni Balkan prošle godine neposredno je doprinijelo klimatskom delovanju i održivosti životne sredine. Banka je pokrenula nove projekte u oblastima obnovljive energije, energetske efikasnosti i održive energetske infrastrukture.

Na konferenciji o klimatskim promjenama COP28 EIB Global je predstavio novi pristup pravičnoj tranziciji i otpornosti s ciljem povećanja finansijske i savjetodavne usluge na globalnom nivou, koji će se najprije primijeniti u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

„Banka se pridružila i potpisnicima Deklaracije o investicionoj platformi pravične tranzicije za Sjevernu Makedoniju, sa ciljem da se do 2030. godine mobiliše do tri milijarde EUR kako bi se ubrzalo uvođenje 1,7 GW kapaciteta obnovljive energije“, navodi se u saopštenju.

U saradnji sa komercijalnim bankama i nacionalnim institucijama, kao što je Razvojna banka Sjeverne Makedonije, EIB Global je obezbijedio 275 miliona EUR u obliku povoljnih kredita za mala i srednja preduzeća kako bi im pomogao u proširenju poslovanja i otvaranju novih radnih mjesta, uz istovremeno poboljšanje njihovog društvenog i klimatskog uticaja.

Neke kreditne linije uključuju i klimatske aktivnosti, podržavajući projekte u oblasti čiste energije u privatnom sektoru.

„Za inovativnu kreditnu liniju sa pozitivnim društvenim uticajem pokrenutu 2020. godine u zemljama Zapadnog Balkana, banci EU je prošle godine dodijeljena prestižna Uxolo nagrada. Taj zajam podstiče zapošljavanje mladih, rodnu ravnopravnost i socijalno inkluzivne prakse, sa finansijskim podsticajima za preduzeća koja ispune ciljeve u pogledu dugoročnog zapošljavanja“, saopšteno je iz EIB-a.

Oni su dodali i da je Evropski investicioni fond (EIF), dio Grupacije EIB, počeo sa sprovođenjem Garantne linije za otpornost MSP u okviru WBEDIF programa, za koju se očekuje da će obezbijediti oko 700 miliona za male biznise u regionu.

Grupacija EIB je do sada u privatni sektor na Zapadnom Balkanu investirala više od šest milijardi EUR.

