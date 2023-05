Efikasnim transportom do novih radnih mjesta i ekonomskog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Efikasan transport ljudi i robe obezbjeđuje nova radna mjesta i, kroz povećanje obima trgovinske razmjene, omogućava ekonomski rast, poručeno je na Samitu o povezivanju /Connectivity Summit 2023/.

Samit organizuje Sekretarijat Transportne zajednice Jugoistočne Evrope (TZ) i Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), pod pokroviteljstvom Ministarstva za kapitalne investicije Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, Samit je okupio ministre saobraćaja zemalja regiona, direktore carinskih uprava, predstavnike međunarodnih finansijskih institucija i druge visoke predstavnike i stručnjačke iz regiona Zapadnog Balkana da razgovaraju o pitanjima vezanim za održivu i efikasnu trgovinu, transport i logistiku.

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović rekao je da je termin “region” sinonim za povezivanje.

On je dodao da čvrste i dugoročno održive kvalitetne veze vode ka snažnijoj ekonomskoj saradnji i prosperitetu.

“Samo ekonomski nezavisni i međusobno dobro povezani, jesmo i garant političke stabilnosti i mira ne samo na Balkanu, već i šire” istakao je Ibrahimović.

On je rekao da svijetu treba više uvezivanja, saradnje i vizija razvoja sa pogledima uprtim u budućnost, a ne konstantno vraćanje u prošlost

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je pozdravio inicijative zemalja Zapadnog Balkana u oblasti izgradnje i modernizacije saobraćajne infrastrukture, kao ključnog faktora za bolju regionalnu povezanost u cilju inteziviranja privrednih aktivnosti.

Kako se navodi, Samit o povezanosti fokusira se na ulaganja u transportnu infrastrukturu u cilju jačanja regionalne povezanosti i strukturne reforme kako bi se osigurala efikasnija mobilnost na Zapadnom Balkanu u skladu sa strateškim ciljevima koji se odnose na kreiranje zajedničkog ekonomskog prostora, kao pripremu za buduće članstvo u EU.

“Tokom Samita se gotovo od svih učesnika moglo čuti da su aktivnosti primarno usmjerene na putnu i željezničku infrastrukturu, kao i na kreiranje zajedničkih graničnih prelaza na takozvanom indikativnom proširenju Trans-evropske transportne mreže (TEN-T) na Zapadnom Balkanu, uključujući i susjedne države članice EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, aktivnosti su usmjerene i na smanjenje i eliminisanje kašnjenja u transportu, povećanje efikasnosti transportno-manipulativnih operacija i njihovu digitalizaciju.

Iz Ministarstvu su rekli da je, tokom Samita, svaka od zemalja potpisnica Ugovora o osnivanju Transportne zajednice Jugoistočne Evrope sa ovlašćenim predstavnikom Evropske komisije potpisala i Sporazum kojom se potvrđuje dodatno indikativno proširenje TEN-T na prostoru Zapadnog Balkana.

Kako su pojasnili, to u slučaju Crne Gore znači da dio TEN-T postaju željeznička pruga Podgorica-Nikšić-Čapljina i aerodrom Tivat.

“To znači da dati projekti sada postaju pogodni za kandidovanje za obezbjeđivanje sredstava iz dostupunih EU fondova, primarno kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su rekli da, ako se ima u vidu preliminarna procijenjena vrijednost implementacije pomenutih projekata koji su već i obuhvaćeni Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata, to znači da Crna Gora može povući nešto više od 100 miliona EUR bespovratnih sredstava za date projekte.

