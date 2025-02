ECB produžila trajanje EUREP linije do 31. januara 2027. godine

Podgorica, Frankfurt, (MINA-BUSINESS) – Upravni savjet Evropske centralne banke (ECB) odobrio je produženje perioda u kojem Centralna banka (CBCG) može koristiti EUREP (Eurosystem repo facility for central banks) liniju likvidnosti, do 31. januara 2027.

Iz CBCG su saopštili da EUREP linije likvidnosti ECB-a pomažu u sprečavanju tenzija na međunarodnim tržištima finansiranja, omogućavajući Crnoj Gori da odgovori na eventualne potrebe za eurolikvidnošću u slučaju tržišnih poremećaja ili neravnoteža.

“Tim aranžmanom predviđen je maksimalni iznos od 250 miliona EUR koji CBCG može pozajmiti”, dodaje se u saopštenju.

ECB je uspostavila ovaj instrument u junu 2020. godine, kao privremenu mjeru podrške centralnim bankama zemalja koje nijesu članice eurozone.

Repo aranžman obezbjeđuje likvidnost uz visokokvalitetni kolateral denominovan u eurima.

“Crna Gora do sada nije koristila sredstva iz EUREP linije, što potvrđuje stabilnost našeg finansijskog sistema i adekvatnu likvidnost”, zaključuje se u saopštenju.

