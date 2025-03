EBRD zainteresovana da uveća ulaganja u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vidljivi rezultati reformskih procesa na putu ka Evropskoj uniji (EU) pravi su poziv za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) da još više ulaže u Crnu Goru, kazao je potpredsjednik EBRD-a Mateo Patrone.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić sastao se u Podgorici sa Patroneom.

Iz Spajićevog kabineta je saopšteno da je realizacija velikih projekata bila centralna tema razgovora.

Iz EBRD-a su, kako se navodi, poručili da su spremni da u velikoj mjeri učestvuju u namjeri Vlade, da osigura bolju saobraćajnu povezanost, razvije energetski i turistički sektor, ali i pruži podršku unapređenju sektora malih i srednjih preduzeća.

Kako je Patrone istakao, vidljivi rezultat reformskih procesa na EU putu pravi su poziv za EBRD da još više ulaže u Crnu Goru.

Spajić je naglasio da će druga dionica auto-puta omogućiti ravnomjerniji razvoj i sjeveroistoku zemlje dati novi život.

Patrone je rekao da im je kristalno jasno koliko je strateški važno otvoriti sjeveroistok ka ostalom dijelu zemlje.

„Zbog toga vas podržavamo u tim projektima i računajte da ćemo nastaviti to da činimo i za sve ostale saobraćajne projekte“, poručio je Patrone.

Spajić je kazao da će, uz bolju saobraćajnu povezanost, ekonomiju pogurati i rekonstrukcija željeznice, valorizacija Luke Bar i proširenje kapaciteta aerodroma.

„On je predočio Patroneu i šanse za saradnju u oblastima energetike, turizma i agrikulture, koja je velika razvojna šansa za mala i srednja preduzeća, posebno na sjeveru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u tom kontekstu zaključeno da je pružanje pomoći malim i srednjim preduzećima sada u fokusu EBRD-a.

