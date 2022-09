EBRD zadržala prognozu rasta Crne Gore za ovu godinu na 3,7 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) zadržala je u najnovijem izvještaju projekciju rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu na 3,7 odsto, dok je za narednu snizila na četiri odsto.

Prema danas objavljenom novom izvještaju o regionalnim ekonomskim izgledima, u koji je agencija Mina-business imala uvid, naredne godine se očekuje rast crnogorske ekonomije od četiri odsto.

U majskim prognozama očekivao se rast ekonomije naredne godine od 4,5 odsto.

“Predviđa se rast od 3,7 odsto u ovoj godini i četiri odsto u narednoj, ali postoji velika neizvjesnost oko izgleda. Ključni rizici za izglede uključuju povišenu inflaciju i političke nestabilnosti, što može odložiti javna ulaganja i reformske napore”, napominje se u izvještaju.

U izvještaju se navodi da je nakon dvocifrenog rasta u prošloj godini, privreda porasla 7,2 odsto na godišnjem nivou u prvom ovogodišnjem kvartalu.

“Potrošnja domaćinstava je ostala snažna, podržana povećanjem minimalne zarade, ali investicije ostaju prigušene. Početne brojke ukazuju na zadovoljavajuće pokazatelje turističke sezone”, dodaje se u izvještaju.

Direktne strane investicije, uglavnom iz Rusija i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), uglavnom u oblasti nekretnina, porasle su 80 odsto na godišnjem nivou u prvoj polovini ove godine.

Inflacija je porasla tokom ove godine, na krilima rasta globalnih cijena hrane i energije. Stopa inflacije dostigla je 14,9 odsto u julu.

“Odgovori politike su kasnili do formiranja nove Vlade u aprilu ove godine, nakon čega je porez na dodatu vrijednost (PDV) na jestivo ulje i brašno bio privremeno smanjena i akciza na gorivo bila prepolovljena”, dodaje se u izvještaju.

