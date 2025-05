EBRD snizila prognozu rasta crnogorske ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) snizila je u najnovijem izvještaju prognozu ovogodišnjeg rasta crnogorske ekonomije na 2,6 odsto.

To je 0,3 odsto niže u odnosu na februar, kada je EBRD prognozirala rast ekonomije 2,9 odsto.

U najnovijem izvještaju, u koji je agencija Mina-business imala uvid, EBRD za narednu godinu predviđa rast crnogorske ekonomije 2,7 odsto, što je takođe 0,3 odsto niže u odnosu na februar, kada se očekivao rast od tri odsto.

Crnogorska ekonomija je, prema procjeni EBRD-a, u prošloj godini ojačala tri odsto.

Iz EBRD su, u posebnom odjeljku izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru, naveli da je stvarni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) značajno usporio sa 6,3 odsto u 2023. godini na tri odsto u prošloj godini, zbog značajnog usporavanja turizma nakon rekordne sezone u 2023.

“Rast u prošloj godini bio je vođen privatnom potrošnjom i investicijama, podržanim ekspanzivnom fiskalnom politikom, rastom plata i penzija, kao i ambicioznim infrastrukturnim projektima. Međutim, neto izvoz je pao, jer je došlo do slabljenja talasa turista i imigranata iz Rusije i Ukrajine”, navodi se u izvještaju.

Iz EBRD-a su rekli da je inflacija značajno pala, sa vrhunca od 17,5 odsto u novembru 2022, na jedan odsto u septembru prošle godine, prije nego što je ponovo porasla na 2,8 odsto u februaru.

“Rast realnog BDP-a se projektuje na 2,6 odsto u ovoj godini i 2,7 odsto u narednoj godini. Očekuje se umjereniji rast zbog rasta cijena u sektoru turizma, uslovljenog velikim povećanjem plata, što bi moglo da ograniči potražnju”, dodaje se u izvještaju.

Takođe, rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja, koja obezbjeđuje oko 40 odsto električne energije u zemlji, značajno će smanjiti domaću proizvodnju struje i dovesti do velikog povećanja uvoza električne energije.

“S druge strane, nastavak rasta plata mogao bi dodatno da podstakne rast potrošnje, ali i proširi trgovinski deficit”, kazali su iz EBRD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS