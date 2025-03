EBRD odobrava kredit do 12 miliona EUR CKB-u

Podgrica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), u saradnji sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB), podržava zelenu tranziciju u Crnoj Gori kroz raspoloživost povoljnih finansijskih sredstava za implementaciju ekoloških i energetsko-efikasnih mjera u preduzećima i domovima.

EBRD će, kako je saopšteno, obezbijediti finansijski paket u iznosu do 12 miliona EUR CKB-u, koji uključuje i bespovratnu podršku od Evropske unije (EU) i Vlade Japana, za dalje kreditiranje crnogorskih preduzeća i domaćinstava s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije ugljen-dioksida (CO2).

Potpisivanju ovog finansijskog sporazuma prisustvovali su potpredsjednik EBRD-a za bankarstvo Matteo Patrone, šef sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Yngve Engstroem i predsjednik Upravnog odbora CKB-a, Tamás Kamarási.

Patrone je kazao da su ponosni smo nastavljaju da podržavaju tranziciju Crne Gore ka zelenoj energiji, finansiranjem unapređenja energetske efikasnosti u sektoru stanovništva i malih i srednjih preduzeća.

“Ova ulaganja će pomoći porodicama da poboljšaju udobnost svojih domova i smanje račune za energiju, dok će crnogorskim preduzećima omogućiti da povećaju svoju konkurentnost ispunjavanjem ekoloških standarda”, rekao je Patrone.

Engstroem je ocijenio da su investicije u zelenu ekonomiju dobitna kombinacija za sve uključene – manje zagađenja, niži troškovi i bolji kvalitet života i poslovnog okruženja.

“Ovo je pametan način korišćenja bespovratnih sredstava iz EU”, poručio je Engstroem.

Kamarási je saopštio da je CKB, kao najveća banka u Crnoj Gori, ponosna što igra ključnu ulogu u podršci najvažnijim projektima u zemlji.

“Naša zelena agenda je vitalni dio naše poslovne strategije. Vjerujemo da je integracija ekološke održivosti u naše poslovanje i usluge od suštinskog značaja za dugoročni uspjeh. Podržavajući zelene inicijative i projekte, ne samo da doprinosimo ekološkim ciljevima Crne Gore, već i podstičemo inovacije, konkurentnost i ekonomski rast u svakom sektoru kojem služimo. Kao što naš slogan kaže, ‘Tu smo’ da podržimo napredak Crne Gore, istovremeno gradeći održivu budućnost za naredne generacije”, dodao je Kamarási.

Do sedam miliona EUR iz finansijskog paketa biće plasirano malim i srednjim preduzećima (MSP) za zelene investicije, uključujući ulaganja u energetsku efikasnost, efikasnost resursa i obnovljive izvore energije.

Ova ulaganja će pomoći lokalnim preduzećima da usklade svoje poslovanje sa standardima Evropske unije (EU), poboljšavajući njihovu konkurentnost kako na domaćem tržištu, tako i na tržištima Unije.

Sredstva su dostupna kroz EU program „SME Go Green“, koji je prošle godine pokrenut u Crnoj Gori i ostatku Zapadnog Balkana.

Ovi krediti će biti dopunjeni bespovratnim podsticajima finansiranim od EU.

“Nakon uspješnog završetka investicionih projekata, MSP će imati pravo na povrat sredstava u iznosu od deset odsto ukupnog kredita, dok će za investicije u obnovljive izvore energije i lanac vrijednosti u agroindustriji stopa povrata biti viša – 15 odsto”, precizira se u saopštenju.

Vlasnici domova i stambene zajednice takođe će imati pristup zelenom finansiranju kao rezultat ove inicijative.

Do pet miliona EUR iz EBRD fonda biće plasirano za podršku investicijama vlasnika domova u visokoefikasne zelene tehnologije, kao što su termoizolacija, energetski efikasno grijanje i prozori, toplotne pumpe i solarni paneli.

“Pored ovih kredita, vlasnici domova i stambene zajednice će, nakon uspješne instalacije energetski efikasnih tehnologija, dobiti bespovratne subvencije u vidu povrata sredstava do 20 odsto vrijednosti kredita. Ova sredstva će takođe podržati izgradnju novih zelenih stambenih zgrada u javnom sektoru”, navodi se u saopštenju.

Finansijska sredstva su obezbijeđena kroz Program zelenog finansiranja ekonomije (GEFF) EBRD-a, koji je pomogao više od 20 hiljada domaćinstava na Zapadnom Balkanu da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova.

Aktivnosti GEFF-a na Zapadnom Balkanu sufinansiraju EU putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), vlade Austrije, Danske i Japana, kao i Austrija i Švajcarska kroz Partnerstvo za klimatske akcije visokog uticaja.

