Dvije kompanije zainteresovane za pogone Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije Enec i Duferco zainteresovane su za kupovinu pogona Čeličane i Kovačnice nikšićke Željezare, odnosno strateško partnerstvo, saopštio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović i dodao da će stav Vlade po tom pitanju biti poznat do 10. juna.

„Enec je zainteresovan za kupovinu, a Duferco za strateško partnerstvo. Te ponude su na stolu i Vlada će po tom pitanju imati stav do 10. juna, kada je zakazana Skupština akcionara na kojoj će biti donijeta odluka“, rekao je Mujović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je podsjetio da je švajcarska kompanija 8B Capital jedina aplicirala za pojedinačne pregovore za zakup pogona Čeličane i Kovačnice, kao i da je Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) usvojio predlog njihove ponude, koja je data u formi Nacrta ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta Željezare.

„Nama je najvažnije da na pravi način riješimo pitanje Željezare, a ne da fingiramo rješenje. Mi želimo da ono bude održivo. Ranije su se pravili razni biznis planovi, presijecale vrpce i pravile foto sesije, ali mi to ne želimo“, poručio je Mujović.

On je dodao da namjeravaju da sprovedu dodatnu kontrolu i da će ljestvica zahtjeva Vlade biti visoka.

„Neću dozvoliti da se ugovor raskida poslije godinu. Ne želim nove namete i dugove za državu. Zato smo i tražili čvrste garancije“, kazao je Mujović.

