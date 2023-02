Đurović: Želimo da turizam u Crnoj Gori živi 365 dana

Ljubljana, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma (MERT) žele da učine Crnu Goru cjelogodišnjom destinacijom, kazao je resorni ministar, Goran Đurović na otvaranju sajma turizma u Sloveniji.

Iz Ministarstva su kazali da je Đurović govorio na otvaranju 33. sajma turizma Alpe Adria, na kojem se Crna Gora predstavlja kao država partner.

Kako su naveli, riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u turizmu koji promoviše zeleni i održivi turizam, te predstavlja široki spektar ponuda za ljubitelje aktivnog odmora.

Iz MERT-a su rekli da je tržište Slovenije jedno od važnijih kada su u pitanju regionalni turisti.

“Predstavljanje na ovom, ne tako malom turističkom tržištu doprinijeće boljoj vidljivosti Crne Gore i boljem prezentovanju turističke ponude u zemljama koje su izuzetno zainteresovane za ponudu aktivnog turizma u zemljama Zapadnog Balkana”, ističe se u saopštenju.

Navodi se Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG), zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, na ovogodišnjem sajmu prezentuju ponudu za predstojeću ljetnju sezonu, kao i za periode pred i post sezone.

Đurović je, na otvaranju sajma, Crnu Goru predstavio kao zemlju sa obiljem nevjerovatnih lokacija i aktivnosti od plaža Jadranskog mora do visokih vrhova Prokletija, Bjelasice i Durmitora, ali i kvalitetne event ponude i dom nekih od najstarijih vinograda i maslina u Evropi, kao i brojnih lokacija svjetske baštine UNESKO-a.

“Cilj Ministarstva i ove Vlade je da učinimo Crnu Goru cjelogodišnjom destinacijom. Želimo da turizam živi svih 365 dana”, kazao je Đurović.

On je rekao da su turistima u Crnoj Gori na raspolaganju brojne avanture, počev od adrenalinskih i aktivnih sportova, kao i jedinstvene ski&sea ponude koja uključuje aktivnosti od hodanja na krpljama do jedrenja, i to u jednom danu.

“U ovome je draž naše male Crne Gore”, dodao je Đurović.

Direktorica NTO CG Ana Tripković Marković istakla je da su veze između Slovenije i Crne Gore iz godine u godinu intenzivnije, što je potvrdio i status Crne Gore kao države partnera ovogodišnjem sajmu.

“Tržište Slovenije je za nas od izuzetnog značaja, prošle godine smo u odnosu na 2021. ostvarili rast broja dolazaka turista iz Slovenije u kolektivnom smeštaju od 120 odsto i broja noćenja od 113 odsto”, rekla je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, to je odličan pokazatelj koji ih upućuje da nastave sa promotivnim aktivnostima.

“Nastup kao zemlja partner na sajmu Alpe Adria u Ljubljani nas je izvrsno pozicionirao na slovenačkom tržištu. Posebno smo ponosni što su danas sa nama lokalne turističke organizacije i zajedno planiramo nastavak promotivnih aktivnosti na ovom tržištu”, kazala je Tripković Marković.

Iz Ministarstva su naveli da se tokom dana delegacija Crne Gore, predvođena Đurovićem, sastala sa ministrom ekonomije, turizma i sporta Slovenije Matjaž Hanom.

Na sastanku je, kako se navodi, bilo riječi o dodatnom povezivanju naših destinacije, saradnje i privlačenju većeg broja slovenačkih turista, te razmijeni iskustava i dodatnog jačanja saradnje u svim oblastima ekonomije.

“Rješenje je u partnerstvu, koordinaciji i povezivanju”, zaključeno je na sastanku.

