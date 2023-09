Đurović: Veliki uspjeh male države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je najbrže rastuća ekonomija u Evropi u drugom kvartalu, što je veliki uspjeh male države, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Čestitam crnogorskoj privredi na ovako sjajnom rezultatu, pa sada neka neko kaže da Crna Gora nije na pravom putu“, napisao je Đurović na svom profilu na društvenoj mreži X.

Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao je u drugom kvartalu 6,9 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u drugom kvartalu iznosio skoro 1,69 milijardi EUR, dok je u istom periodu prošle godine bio 1,42 milijarde EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS