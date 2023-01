Đurović: Ove godine očekujemo milijardu od turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, saopštio je da očekuju da će prihodi od turističke sezone u ovoj godni preći milijardu EUR i da se ne treba plašiti da Crna Gora nije atraktivna turistička destinacija.

On je u intervjuu Vijestima rekao da je u prošloj godini Crna Gora uspjela da se približi cifri od milijardu EUR prihoda od turizma.

“Vjerujem da ako geopolitičke okolnosti se normalizuju i ako se smiri situacija sa ratom u Ukrajini, da možemo i u ovoj godini preći milijardu EUR do 1,1 milijardu EUR prihoda od turizma”, precizirao je Đurović.

On je najavio da će država finansijski pomoći nacionalnog avio-prevoznika, To Montenegra, koji je važna podrška razvoju turizma, a što se tiče cjenovne politike turističke privrede, ona je prilagođena svačijem budžetu.

“Crna Gora kao atraktivna turistička destinacija mora imati ponudu za sve. Mislim da prošle godine nijesmo nešto iskočili sa ekstremnim cijenama. Ko je bio na nekim drugim destinacijama, vidio je da je skuplje nego kod nas. Uporedite samo sa Hrvatskom i da ne idemo dalje. Crna Gora ima diverzifikovanu ponudu i za milijardere i one sa prosječnim budžetom”, rekao je Đurović.

On nije precizirao da li će se u ljetnoj sezoni otvoriti hotel Sveti Stefan i kada se može očekivati konačni ishod arbitražnog postupka između države i zakupca Adriatic properties-a koji se vodi pred sudom u Londonu.

“U trenutnoj situaciji koju imamo sada svi smo na gubitku, operater i dižava Crna Gora. Slučaj je na sudu, arbitraža je u toku, a obje strane imaju zahtjeve i pritužbe o kojima će sud odlučiti”, kazao je Đurović, dodajući da što prije treba riješiti pitanje koncesije za Aerodrome Crne Gore (ACG) koji više ne odgovaraju broju turista koji dolaze u Crnu Goru.

On tvrdi da aerodromi mogu da budu kvalitetniji uz bolje ulaganje i menadžment koji će znati da to sprovede.

“Ne bih bježao od koncesije sa jednim kvalitetnim ozbiljnim operaterom koji bi nam dao garanciju da to uradi na dobar način i da nam omogući da budemo bolje povezani sa Evropom i svijetom”, dodao je Đurović.

On smatra da u narednom periodu treba da se fokusiramo na ta tržišta koja su prije 90-ih bili tradicionalna iz kojih su turisti dolazili u Crnu Goru na određene destinacije poput Ade Bojane ili ostrva Sveti Marko.

“Te turiste nakon 90-th smo izgubili i vrijeme je da ih vratimo kroz bolju promociju i vidljivost na tim tržištima. Za narednu godinu je potpisan ugovor sa Jet2 holidays, jednim od najvećih britanskih avio-prevoznika koji će letjeti iz Mančestera za Tivat sa rotacijama dva puta sedmično. Imamo interesovanja iz Poljske, a radimo da pojačamo konekci je iz Njemačke. Što se tiče atraktivnosti Crne Gore kao turističke destinacije ne treba se plašiti da neće biti tako”, poručio je Đurović.

Govoreći o unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori u ovoj godini, Đurović je saopštio da će Vlada pokušati da radi na uočavanju biznis barijera.

“Mnoga udruženja, domaća i strana, ukazuju na njih i moramo da ih smanjimo u mjeri mogućeg. Najvažnije je da se napravi dobar investicioni ambijent i da investitorima dajemo odgovore na brži način”, dodao je Đurović.

Govoreći o položaju nacionalne avio-kompanije, Đurović je kazao da je Crna Gora turistička destinacija i avio-kompanija nam je potrebna, zato moramo naći model da joj pomognemo, da je održimo i povećamo broj aviona, kako bismo servisirali potrebe građana i turista tokom ljetnje sezone sa onih destinacije koje pokažu interesovanje.

“Na ovu cijenu goriva i karti za godinu se ne može napraviti čudo”, rekao je Đurović i dodao da će taj model koji pominje podrazumijevati finansijsku pomoć.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS