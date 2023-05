Đurović: Konferencija Povezivanje turističkih destinacija novi crnogorski brend

Budva, (MINA-BUSINESS) – Cilj Crne Gore je turizam koji živi 365 dana godišnje, a od danas počinje da živi i novi crnogorski brend, konferencija Povezivanje turističkih destinacija, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je na otvaranju tog međunarodnog skupa u Budvi poručio da nijedna privredna grana nema snagu da poveže ljude, zemlje i običaje kao turizam.

“Naša misija je kreiranje rješenja za sve izazove i sve potencijalne situacije koje se tiču turizma, a njih je mnogo. Moram pomenuti covid, sa kojim smo izgleda naučili da živimo i samim tim ga stavili pod kontrolu. Upravo nas je covid naučio da na turističkoj sceni nema pojedinačnih pobjednika, da smo svi zavisni jedni od drugih i da je ključ uspjeha nesebično dijeljenje znanja i iskustava“, rekao je Đurović na konferenciji.

Konferencija je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, okupila predstavnike 27 država i stručnjake u oblasti turizma koji će kroz panel diskusije, prezentacije i umrežavanje u naredna dva dana razmijeniti iskustva i dati odgovore na aktuelne izazove u toj oblasti.

„Zato moramo još snažnije da povezujemo naše destinacije, da se ujedinjujemo, kako bi globalni turizam bio otporan, održiv i odgovoran prema svima koji na bilo koji način učestvuju u njemu“, kazao je Đurović.

Dvodnevnu konferenciju Povezivanje turističkih destinacija organizovalo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom i Ministarstvom turizma Maldiva.

Ministar turizma Maldiva, Abdulla Mausoom, poručio je da je u posljednjih nekoliko godina njegova zemlja jedna od vodećih svjetskih destinacija, jer svoj turistički proizvod zasniva na dobroj povezanosti, prirodnim ljepotama i odličnoj usluzi.

“Mislim da je ova konferencija veoma važan korak. Turizam nije za jednu destinaciju. Turizam je da bude globalan i povezivanje destinacija je korak naprijed. I iako su Maldivi daleko, početak ovog povezivanja je doveo mene i moju delegaciju izdaleka, da budemo dio ove revolucionarne inicijative na čemu vam čestitam”, kazao je Mausoom.

Prvi dan konferencije obilježiće ministarska debata i panel diskusije Povezivanje turističkih destinacija kroz jačanje avio povezanosti- izazovi i šanse i Iza promjene – od destinacijskog marketinga do menadžmenta destinacijom.

Stručnjaci iz oblasti turizma raspravljaće sjutra o temama Održivi i razvoj turizma lokalnih zajednica, Medicinski, wellness i spa turizam i Povezivanje destinacija kroz posebne turističke forme.

Uz domaćine skupa, Đurovića, generalnu direktoricu za razvojne politike u turizmu Aleksandru Gardašević – Slavuljicu i direktoricu Nacionalne turističke organizacije Anu Tripković – Marković, među učesnicima su i brojni zvaničnici i eksperti iz regiona i Evrope.

Organizacijom prvog međunarodnog događaja na ovu temu Vlada želi da da doprinos razvoju održivih, zelenih i modernih turističkih trendova i praksi i konferenciju pretvori u tradicionalnu manifestaciju koja bi zemlju pozicionirala na globalnoj mapi važnih dešavanja u turizmu.

