Đurović: Ključna uloga turizma u unapređenju regionalne saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uloga turizma ključna je u unapređenju regionalne saradnje, ekonomskog razvoja i međukulturnog razumijevanja, kazao je potpredsjednik Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM) Dejan Đurović.

Đurović, koji je šef delegacije Skupštine Crne Gore u PAM-u, obratio se putem video poruke učesnicima EXPO-a „Svijet putovanja, trgovine i ukusa“, koji je prethodna dva dana održan u Toront.

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, govorio o izazovima, prilikama i inovacijama u mediteranskom regionu u okviru „Mediteranskog paviljona“ koji se prvi put organizuje u okviru EXPO-a u Torontu, a koji ima za cilj da podstakne strateška komercijalna partnerstva, istakne inovativnost i stručnost regiona i ojača prisustvo Mediterana na globalnoj sceni.

Đurović je, na panelu „Dijalog o regionalnoj integraciji: Vlade, parlamenti i preduzetnici u akciji“, istakao ključnu ulogu turizma u unapređenju regionalne saradnje, ekonomskog razvoja i međukulturnog razumijevanja.

On je naglasio da turizam u euro-mediteranskom prostoru ima ulogu mnogo širu od ekonomske, jer direktno doprinosi društvenoj koheziji, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju dijaloga među zajednicama.

Međutim, kako je naveo, fragmentacija turističkih politika i nedosljednosti u regulatornim okvirima predstavljaju ozbiljnu prepreku za privlačenje investicija i održivi razvoj sektora.

„Saradnja između javnog i privatnog sektora, uz aktivnu i konstruktivnu ulogu parlamentarnih institucija, više nije opcija – ona je postala nužnost. Javne institucije moraju ponuditi dugoročnu viziju razvoja, dok privatni sektor nosi kapacitet za inovacije i brzu implementaciju“, istakao je Đurović.

On je govorio i o potrebi za usklađivanjem turističkih politika među državama članicama Mediteranske regije, u saradnji sa međunarodnim partnerima poput Svjetskog savjeta za putovanja i turizam.

Đurović je podsjetio da su važne lokalne i regionalne inicijative, kao što je „Destinacija Balkan“, kao uspješan primjer konkretne saradnje između javnog i privatnog sektora na unapređenju zajedničkog turističkog prostora.

On je ukazao na značaj Trećeg Euro-mediteranskog i zalivskog ekonomskog foruma Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), nedavno održanog u Marakešu, gdje je ministarka turizma Simonida Kordić istakla strateški značaj turizma za održivi regionalni razvoj i dugoročni prosperitet.

Đurović je poručio da Mediteran ima resurse, viziju i ljudski potencijal.

„Ono što nam još nedostaje jeste usklađena politička volja koja bi te potencijale pretočila u konkretne rezultate. Upravo ovakvi događaji, kao što je Mediteranski paviljon ovdje u Torontu, otvaraju prostor za povezivanje ideja, inicijativa i partnerstava koja će doprinijeti zajedničkom cilju – održivom razvoju Mediterana kao snažnog i ujedinjenog regiona“, naveo je Đurović.

U saopštenju se navodi da je EXPO u Torontu predstavio najunikatnije turističke destinacije, globalne trgovačke proizvode i investicione prilike, omogućivši susrete i poslovne kontakte sa vodećim svjetskim stručnjacima iz svih sektora.

„Događaj je ponudio prostor za razmjenu ideja i poslovnu saradnju, s posebnim fokusom na zelene inicijative, odgovorne projekte u zajednicama i podršku manje razvijenim zemljama“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je prvi put organizovan i „Mediteranski paviljon“, u saradnji sa Asocijacijom mediteranskih privrednih komora (ASCAME) – koja okuplja više od 300 privrednih komora iz euro-mediteranskog regiona i šire, Kanadskom privrednom komorom u Italiji i Euromed Group-om, ističući značaj euro-mediteranske saradnje u održivom razvoju.

